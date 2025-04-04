Не покупайте клубнику, если увидите эти признаки: можете отравиться

Ранняя клубника открывает ягодный сезон в Украине и первой появляется на прилавках. По данным одного из исследований, употребление восьми ягод в день способствует улучшению памяти, снижает риск слабоумия и облегчает симптомы депрессии.

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Однако иногда ее плоды могут принести вред здоровью, поэтому не стоит покупать клубнику, которая не выглядит свежей. На какие признаки необходимо обратить внимание, читайте в материале OBOZ.UA.

Плесень

Покупая ягоды, следует обратить внимание на наличие видимой плесени. Заплесневелая клубника может выглядеть обесцвеченной, иметь темные пятна или зеленые или белые участки заплесневелых областей. Если вы увидели плесень на паре заплесневелых ягод, которые хранились у вас дома, их можно просто выбросить, а остальные, без всяких признаков плесени, употребить в пищу.

Мягкая текстура

Ягоды клубники должны быть сухими, плотными и не без следов гниения, а листья, обрамляющие их, – зелеными и не увядшими. Если же вы видите в продаже мягкую клубнику с вмятинами или областями гниения, – это признак того, что ее лучше не употреблять в пищу, поскольку такие ягоды небезопасны.

Кроме того, определить свежесть клубники можно на запах и вкус. Свежие плоды должны иметь мягкий цветочный аромат, поэтому при наличии какого-либо неприятного запаха либо привкуса от них лучше отказаться.

Как правильно хранить ягоды

Во-первых, ягоды не рекомендуется мыть заранее, советует диетолог Дженна Брэддок. По ее словам, клубнику, ежевику или малину предварительно мыть не нужно, иначе она быстро испортится. Мыть нужно только то, что вы готовы съесть.

Единственные ягоды, которые можно мыть предварительно, не опасаясь заплесневения, – это черника. Ягоды следует вымыть, выложить на кухонное полотенце и, если они достаточно твердые, очень аккуратно свернуть, накрыв сверху еще одним полотенцем. Мягкие ягоды можно просто оставить сохнуть на воздухе.

Хранить ягоды нужно в холодильнике, в ящике для фруктов и овощей. Желательно, чтобы они имели доступ к воздуху.

Также для лучшего хранения ягод диетолог советует устранить избыток влаги. Например, для этого можно положить сверху бумажное полотенце.

Напомним, по данным исследования ученых из Академического центра здоровья Университета Цинциннати (США), включение в ежедневный рацион восьми ягод клубники способствует улучшению памяти, защищает от слабоумия и снижает тяжесть симптомов депрессии.

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