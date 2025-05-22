Не окрошка: очень вкусный холодный борщ за 10 минут

Борщ – традиционное украинское блюдо, которое в классическом варианте готовится с мясом, фасолью, свеклой и капустой. Но, еще этот блюдо можно делать холодным, а также с крапивой и шпинатом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща на кефире и с газированной водой.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт крупная

Огурец – 1 шт (средний)

Редис – 3 шт.

Кефир

Сметана

Газированная вода

Соль, перец, зубчик чеснока

Зелень

Курица копченая или жареная

Способ приготовления:

1. Запекаем свеклу в фольге, смазанной растительным маслом. Отвариваем яйца. Это будет для подачи.

2. К чищеной свекле добавляем зубчик чеснока и кефир, перебиваем все блендером. Хорошо солим, немного сильнее чем нужно и перчим и влейте 200 мл воды. Регулируйте по вкусу заливку, ведь это один из самых главных компонентов.

3. Редис нарезаем слайсами и огурец кубиком. Обязательно добавляем любимую зелень и отварное яйцо при подаче.

4. Мясо в этом блюде не принципиально. Но можно добавить копченную курицу и жаренную. Картофель не принципиален тоже. Но эти ингредиенты делают блюдо сытнее.

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