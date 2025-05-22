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Не окрошка: очень вкусный холодный борщ за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Борщ – традиционное украинское блюдо, которое в классическом варианте готовится с мясом, фасолью, свеклой и капустой. Но, еще этот блюдо можно делать холодным, а также с крапивой и шпинатом.

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Как правильно готовить холодный борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща на кефире и с газированной водой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт крупная
  • Огурец – 1 шт (средний)
  • Редис – 3 шт.
  • Кефир
  • Сметана
  • Газированная вода
  • Соль, перец, зубчик чеснока
  • Зелень
  • Курица копченая или жареная

Способ приготовления:

1. Запекаем свеклу в фольге, смазанной растительным маслом. Отвариваем яйца. Это будет для подачи.

Ингредиенты для борща

2. К чищеной свекле добавляем зубчик чеснока и кефир, перебиваем все блендером. Хорошо солим, немного сильнее чем нужно и перчим и влейте 200 мл воды. Регулируйте по вкусу заливку, ведь это один из самых главных компонентов.

Свекла с кефиром

3. Редис нарезаем слайсами и огурец кубиком. Обязательно добавляем любимую зелень и отварное яйцо при подаче.

Овощи для блюда

4. Мясо в этом блюде не принципиально. Но можно добавить копченную курицу и жаренную. Картофель не принципиален тоже. Но эти ингредиенты делают блюдо сытнее.

Готовый борщ

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