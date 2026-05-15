Не лаванда или гвоздика: трюк, который спасет вашу одежду от моли

Никому не нравится, когда коварная моль портит их одежду, но существует простое средство, которое может помочь отпугнуть вредителей.

Хотя считается, что гвоздика и лаванда могут предотвратить их появление, оказывается, что обычный бытовой ритуал работает даже лучше их, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, к тому времени, как вы увидите моль, летающую вокруг вашего шкафа, она почти наверняка уже вылупилась, погрызла вещи и двинулась дальше. Настоящими виновниками являются личинки моли.

Жизненный цикл моли такой же, как и у любой другой чешуекрылой особи: яйца, личинки, куколки, затем взрослая особь. После вылупления личинкам нужна пища, и они обычно питаются именно натуральными волокнами.

Лучший способ защитить свой шкаф – это стирать или отдавать одежду на хранение в химчистку, использовать герметичные или хорошо запечатанные пакеты для хранения, держать вещи в чистых, сухих местах и избегать чрезмерной упаковки, которая может задерживать влагу.

Это просто, экономически эффективно, и это означает, что ваши любимые шерстяные вещи не распадутся до следующей зимы. Поэтому оказывается, что все, что вам нужно, это сумка для хранения, чтобы выполнить эту работу.

Лучший способ защитить свою одежду – это держать ее упакованной. Все максимально просто.

