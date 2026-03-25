Не бордер-колли или мопс: топ-5 самых 'простых' пород собак, которые подойдут для владельцев-новичков

Выбор первой собаки – это увлекательно, но в то же время может быть сложно при дрессировке. Хотя многие люди считают, что такие породы, как бордер-колли, легче всего дрессировать, или что меньшие собаки-компаньоны, такие как мопс, просты для начинающих, эксперт по домашним животным говорит, что это не всегда так.

Ветеринарная медсестра Лия Каллаган составила список из пяти лучших пород собак для тех, кто заводит себе собаку впервые, пишет Express.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

В отличие от энергичных рабочих пород, таких как бордер-колли, кавалер-кинг-чарльз-спаниель хорошо чувствует себя при умеренных физических нагрузках и большом количестве отдыха.

Их нежная, стремящаяся угодить природа также означает, что они хорошо реагируют на положительное подкрепление, что делает их легкими для дрессировки.

Лабрадор и золотистый ретривер

Такие породы, как лабрадор-ретривер и золотистый ретривер, очень социальны и сразу становятся частью семьи. Они естественно ищут у своих хозяев руководства и общества.

Цвергшнауцер

Цвергшнауцер станет отличным компаньоном для начинающих владельцев собак благодаря своему интеллекту, бдительности и способности строить прочную связь.

Они эмоционально стабильны благодаря регулярным умственным и физическим упражнениям и легко адаптируются к разным домам.

Эти собаки быстро обучаются, с удовольствием участвуют в жизни семьи и лучше всего реагируют на последовательное, позитивное обучение, которое делает общение с ними разнообразным и увлекательным.

Пудель

Пудели действительно является одной из самых легких и универсальных пород собак, и это отличный вариант для начинающего владельца, который хочет пройти этот процесс вместе.

Известные своим умом и гибкостью, они без проблем воспринимают приказы и быстро обучаются с первого дня.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель часто является любимцем среди начинающих владельцев благодаря своему ласковому характеру, уму и стремлению угодить.

Они быстро усваивают команды и распорядок дня, хорошо реагируют на мягкую дрессировку с вознаграждением и любят участвовать в семейной жизни.

При надлежащей социализации и руководстве они могут быть верными, послушными и легко управляемыми компаньонами.

