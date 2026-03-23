Держитесь подальше от собак с поводком этого цвета: они непредсказуемы

Кинолог призвал людей держать дистанцию, если они видят домашних животных на прогулке с поводком определенного цвета, поскольку они могут быть "непредсказуемыми".

Видео дня

Адам Спайви из британской компании Southend Dog Training обучает владельцев, как исправлять или контролировать поведение своих домашних любимцев. На этот раз он предупредил владельцев животных о том, что, если на их пути появится собака с желтым поводком, держитесь подальше от нее, пишет Express.

Также, если вы идете со своим домашним любимцем, не давайте ему приближаться к собаке с этим аксессуаром.

Желтый поводок, лента или бандана на собаке — это международный, который означает, что животному нужно пространство и дистанция. Такая собака не обязательно агрессивная, но может быть напуганной, больной, проходить реабилитацию или обучение. Увидев желтый маркер, не подходите близко и не подпускайте своих любимцев.

Почему собаке нужен желтый поводок

Здоровье: собака болеет, недавно перенесла операцию или является старой и немощной.

Поведение: пес пугливый, реактивный, нервный, агрессивный к другим животным или людям.

Тренировка: собака обучается, и посторонние контакты мешают процессу.

Физические особенности: например, собака в охоте (течка).

Реабилитация: животное получило травмы или пережило насилие.

Это знак для посторонних людей "не подходите и не трогайте", что помогает сделать прогулку безопасной и менее стрессовой для животного.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.