Названы регионы, которые оказались в лидерах по штрафам ТЦК для военнообязанных

В 2025 году территориальные центры комплектования (ТЦК) Украины резко активизировали борьбу с нарушителями воинского учета. Только с начала года в Украине открыто уже 28 212 производств – и эта цифра растет каждую неделю.

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Особенно заметно это стало после апреля, когда к статистике добавилось еще более 11 тысяч новых дел. Об этом свидетельствуют данные из Opendatabot.

Регионами-рекордсменами по количеству административных производств стали:

Киев – 3 835 дел;

Днепропетровская область – 2 984;

Сумская область – 2 464;

Одесская область – 2 438;

Харьковская область – 2 2 151.

Чаще всего ТЦК привлекают к ответственности мужчин в возрасте от 25 до 45 лет – именно эта категория фигурирует в 82% открытых дел. Относительно женщин – за весь год таких случаев только 46. Несмотря на большое количество дел, только каждое пятое производство было закрыто в этом году.

Интересно, что Черниговский районный ТЦК поставил своеобразный "рекорд": против одного мужчины здесь открыли восемь дел за неполные два месяца. Пять из них – в апреле, еще три – уже в июне.

Напомним, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине за уклонение от мобилизации, которое обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание проходить военную службу он объяснил тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его из-за состояния здоровья.

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