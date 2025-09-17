Названы пять предметов, из-за которых в доме может быть неприятный запах

Не всех волнует, пахнет ли их дом свежим бельем и цветами, но никто не хочет иметь затхлый, неприятный запах дома.

Профессиональная уборщица поделилась пятью распространенными бытовыми ошибками, которые могут вызвать неприятный запах в вашем доме. Рекомендации опубликовала пользовательница под ником @angieonaadventure, которая регулярно делится советами со своими 40 000 подписчиков в TikTok.

Первая проблема – это обувь возле двери. "Если ее часто носить, пот и влага могут вызвать неприятный запах. Я рекомендую спрей для обуви", – сказала блогерша.

Еще один такой момент – это коврики для душа. Со временем на них появляется плесень от частого намокания. Даже стирка не поможет, поэтому лучше заменить.

Третий пункт – кровати для собак. Часто пылесосьте и стирайте их, если можете. Приобретите такую, с которой можно снять ткань.

Еще одна проблема – мусорный бак. Время от времени протирайте весь контейнер, чтобы он оставался свежим. Также можно взять ватные диски с эфирными маслами и положить их на дно.

Тканевые стулья – последний пункт. Действительно старая ткань хорошо сохраняет запахи. Спрей для ткани/комнаты — это лишь временное решение

