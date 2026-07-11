Назван бытовой прибор, который быстро охладит комнату: и это не вентилятор

Температура нашего тела естественным образом начинает снижаться примерно на 0,5–1 °C во время сна и в первую половину ночи, но жаркая и влажная погода может препятствовать этому процессу охлаждения, заставляя нас ворочаться всю ночь.

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Многие из нас используют вентиляторы, чтобы охладить комнату перед сном, но часто забываемое домашнее устройство может оказаться не менее полезным, пишет OBOZ.UA.

Речь идет об осушителе воздуха. Он буквально удаляет избыток влаги из воздуха, благодаря чему естественное охлаждение вашего тела может эффективно работать в жаркие влажные ночи. Стоит лишь установить относительную влажность на уровне 40–60%.

Одно из преимуществ осушителей – это легкий гул, который они издают и который может одновременно служить белым шумом и, таким образом, маскировать звуки снаружи (и изнутри) спальни.

Эти устройства набирают популярность на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста счетов за энергию.

Осушители воздуха также можно использовать для сушки одежды, и это значительно экономичнее по сравнению с использованием сушильной машины.

Как известно, вентиляторы на самом деле не снижают температуру в комнате. Однако при правильном использовании они могут быть полезны.

Главная цель любого вентилятора – приводить воздух в движение, чтобы поток проходил по коже. Это ускоряет испарение пота. Чтобы максимально увеличить эффективность вентилятора, его следует расположить так, чтобы "выталкивать горячий воздух через окно, а не просто перемешивать его".

Рекомендуется также поставить перед ним лоток со льдом или влажное полотенце, чтобы дополнительно охладить циркулирующий воздух.

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