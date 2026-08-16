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Назвали онкобольную женщину "несексуальной": стало известно, чем закончился скандал с салоном красоты в Киеве

Илья Рябинин
Новости. Общество
3 минуты
3,5 т.
Киевский салон красоты так и не принял необходимых мер
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После конфликта, в котором фигурирует киевский салон красоты Royal Hair, когда сотрудник заведения назвал больную раком женщину с короткими волосами "несексуальной", администрация заведения никак не отреагировала на его поступок. С ней не связывались ни владелица, ни сам обидчик.

Об этом заявила в соцсетях подруга пострадавшей женщины, Наталья Рущак. Публичных извинений, по её словам, также не последовало.

"Ни владелица салона красоты, ни сам Николай к моей подруге не обращались. О публичных извинениях тем более не может быть и речи. Оказывается, можно наговорить человеку гадостей, а потом просто заблокировать его и всех, кто его поддержал", – написала она в соцсети Threads.

Мастер, который оскорбил женщину.

Кроме того, она добавила, что рейтинг салона Royal Hair в Google по-прежнему составляет пять звезд, а все негативные комментарии в соцсетях были удалены.

"Более того, отзыв можно написать: тебе показывается, что он опубликован и висит на странице, но в целом его не видно", – сказала она, а консультант Николай, который оскорбил женщину, до сих пор работает в салоне.

Скриншот публикации.

Что предшествовало

В салон красоты Royal Hair в Киеве, который занимается наращиванием волос и изготовлением париков, обратилась дочь подруги Натальи, чтобы подобрать парик для своей мамы, проходящей химиотерапию. Она предоставила фотографию женщины, чтобы подобрать подходящий вариант, пожелав лишь, чтобы парик выглядел максимально естественно.

Возмутительный случай во время консультации в салоне.
Ситуация в салоне.
Консультант начал оценивать внешность женщины, проходящей химиотерапию.

В ответ сотрудник салона начал давать оценку внешности женщины, сказав, что у нее "мужская стрижка, в которой нет ничего женственного и привлекательного", и что она не следит за своей сексуальностью.

"Дело не в том, что человек не следит за своей сексуальностью и сексуальной прической, а в том, что на это влияют многие проблемы у женщин – болезнь или образ жизни... скептический", – сказал консультант.

Мужчина заявил о «несексуальной стрижке» женщины.

После этого, в ответ на пожелание, чтобы парик выглядел естественно, консультант посоветовал спросить себя: "Будет ли это выглядеть естественно, если женщина будет лысой, и как ее будут воспринимать окружающие, если у нее вообще не будет волос?".

На эту ситуацию отреагировала собстввенница бренда Евгения Ильминская, извинившись за поведение консультанта и отметив, что удивлена поведением своего сотрудника.

В Украине консультант «набросился» на женщину после химиотерапии.
Возмутительная ситуация во время консультации.

Она выразила сочувствие женщине, которая проходит лечение, однако на вопрос, прекратит ли салон сотрудничество с консультантом, четкого ответа не дала.

Консультант сказал женщине, проходящей химиотерапию, что у неё «несексуальная стрижка».

Ранее OBOZ.UA писал о том, что 28 июля в испанском аэропорту Малага – Коста-дель-Соль поляк набросился на украинок. Мужчина выкрикивал оскорбительные фразы в адрес женщин, а после того, как одна из них начала снимать ситуацию на телефон, ударил по гаджету.

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