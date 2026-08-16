Назвали онкобольную женщину "несексуальной": стало известно, чем закончился скандал с салоном красоты в Киеве

После конфликта, в котором фигурирует киевский салон красоты Royal Hair, когда сотрудник заведения назвал больную раком женщину с короткими волосами "несексуальной", администрация заведения никак не отреагировала на его поступок. С ней не связывались ни владелица, ни сам обидчик.

Видео дня

Об этом заявила в соцсетях подруга пострадавшей женщины, Наталья Рущак. Публичных извинений, по её словам, также не последовало.

"Ни владелица салона красоты, ни сам Николай к моей подруге не обращались. О публичных извинениях тем более не может быть и речи. Оказывается, можно наговорить человеку гадостей, а потом просто заблокировать его и всех, кто его поддержал", – написала она в соцсети Threads.

Кроме того, она добавила, что рейтинг салона Royal Hair в Google по-прежнему составляет пять звезд, а все негативные комментарии в соцсетях были удалены.

"Более того, отзыв можно написать: тебе показывается, что он опубликован и висит на странице, но в целом его не видно", – сказала она, а консультант Николай, который оскорбил женщину, до сих пор работает в салоне.

Что предшествовало

В салон красоты Royal Hair в Киеве, который занимается наращиванием волос и изготовлением париков, обратилась дочь подруги Натальи, чтобы подобрать парик для своей мамы, проходящей химиотерапию. Она предоставила фотографию женщины, чтобы подобрать подходящий вариант, пожелав лишь, чтобы парик выглядел максимально естественно.

В ответ сотрудник салона начал давать оценку внешности женщины, сказав, что у нее "мужская стрижка, в которой нет ничего женственного и привлекательного", и что она не следит за своей сексуальностью.

"Дело не в том, что человек не следит за своей сексуальностью и сексуальной прической, а в том, что на это влияют многие проблемы у женщин – болезнь или образ жизни... скептический", – сказал консультант.

После этого, в ответ на пожелание, чтобы парик выглядел естественно, консультант посоветовал спросить себя: "Будет ли это выглядеть естественно, если женщина будет лысой, и как ее будут воспринимать окружающие, если у нее вообще не будет волос?".

На эту ситуацию отреагировала собстввенница бренда Евгения Ильминская, извинившись за поведение консультанта и отметив, что удивлена поведением своего сотрудника.

Она выразила сочувствие женщине, которая проходит лечение, однако на вопрос, прекратит ли салон сотрудничество с консультантом, четкого ответа не дала.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что 28 июля в испанском аэропорту Малага – Коста-дель-Соль поляк набросился на украинок. Мужчина выкрикивал оскорбительные фразы в адрес женщин, а после того, как одна из них начала снимать ситуацию на телефон, ударил по гаджету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!