Навсегда в памяти: на Донетчине погиб Герой из Ривненской области. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 49-летний минометчик Василий Снежко. Сердце Героя перестало биться 14 февраля.

Видео дня

Трагическую весть подтвердил в Facebook Владимирецкий поселковый совет (Варашский район Ривненской области). Военнослужащий проживал в селе Любахи этой ОТГ.

Что известно о нашем защитнике

Василий Владимирович Снежко родился в 1976 году.

Он был солдатом, воевал в составе 1-го минометного взвода минометной батареи одного из подразделений. Погиб в Донецкой области, выполняя боевую задачу по защите Родины. По предварительным данным, бойца не стало в районе населенного пункта Новоалександровка Покровского района из-за минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью.

"Его мужество, преданность воинскому долгу и самопожертвование ради мира и свободы Украины навсегда останутся в памяти земляков", – заявили представители громады.

Они выразили соболезнования семье, друзьям, собратьям погибшего. У воина остались дети и жена.

Как писал OBOZ.UA:

– В Донецкой области 14 февраля во время выполнения боевого задания также погиб военный из Фастова на Киевщине Сергей Петренко.

– Ранее на Донетчине погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Евгения Зозули не стало 7 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!