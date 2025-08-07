Навсегда 23: в Никополе во время обстрела РФ погиб спасатель Даниил Хижняк. Фото

В среду, 6 августа, в Никополе спасатели оказывали помощь раненым гражданским жителям после обстрела города российскими захватчиками. В это время оккупанты коварно обстреляли служебный автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Из-за этого уроженец Марганца, старший лейтенант службы гражданской защиты Даниил Хижняк получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Даниилу было всего 23 года, говорят его коллеги. Он находился в рядах ГСЧС с 2019 года и работал в седьмом пожарно-спасательном отряде ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Его преданность делу и мужество навсегда останутся в памяти коллег", – отметили в ГСЧС.

Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела. Произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

Даниил погиб на месте. Еще трое спасателей получили ранения различной тяжести.

Коллеги говорят, что Даниил был настоящим Героем, готовым всегда спасать жизни и помогать другим. Они навсегда запомнят преданность делу и мужество убитого мужчины.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу тяжелой утраты. Царство Небесное и светлая память", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа, враг коварно ударил по Никополю, что на Днепропетровщине. Известно о трех погибших, двух мужчинах и одной женщине. Кроме того, ранения получили еще четыре человека.

Напомним, что 6 августа российская террористическая армия также массированно атаковала Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе. В результате обстрела было зафиксировано повреждение газовой инфраструктуры.

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