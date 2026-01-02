Настоящий украинский борщ: рассказываем, как правильно готовить и с каким мясом
Борщ – традиционное украинское блюдо, основа которого – мясной бульон, овощи, обязательно – свекла и капуста. При подаче обязательно добавляйте сметану и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и сытного украинского борща.
Ингредиенты:
- 500 г ребер
- 5 средних картофелин
- свекольно-томатная заправка
- 1 морковка
- 1 луковица
- душистый перец
- лавровый лист
- 1/4 капусты
- предварительно отваренная фасоль
- 2 зубчика чеснока
- 2,5 л воды
- специи по вкусу (соль, сахар, черный перец)
Способ приготовления:
1. Ребрышки нарезаем на кусочки, лук и морковь разрезаем пополам и жарим со всех сторон до золотистой корочки, перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем душистый перец и лавровый лист, после закипания снимаем пену и готовим бульон примерно 2 часа.
2. Картофель нарезаем кубиком и добавляем в бульон, через 5 мин. добавляем нашинкованную капусту, свекольно-томатную заправку и предварительно отваренную до полуготовности фасоль. Варим до готовности.
3. Добавьте специи по вкусу (соль, перец, укроп), перед подачей добавьте сметану.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: