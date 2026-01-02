Настоящий украинский борщ: рассказываем, как правильно готовить и с каким мясом

Борщ – традиционное украинское блюдо, основа которого – мясной бульон, овощи, обязательно – свекла и капуста. При подаче обязательно добавляйте сметану и зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и сытного украинского борща.

Ингредиенты:

500 г ребер

5 средних картофелин

свекольно-томатная заправка

1 морковка

1 луковица

душистый перец

лавровый лист

1/4 капусты

предварительно отваренная фасоль

2 зубчика чеснока

2,5 л воды

специи по вкусу (соль, сахар, черный перец)

Способ приготовления:

1. Ребрышки нарезаем на кусочки, лук и морковь разрезаем пополам и жарим со всех сторон до золотистой корочки, перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем душистый перец и лавровый лист, после закипания снимаем пену и готовим бульон примерно 2 часа.

2. Картофель нарезаем кубиком и добавляем в бульон, через 5 мин. добавляем нашинкованную капусту, свекольно-томатную заправку и предварительно отваренную до полуготовности фасоль. Варим до готовности.

3. Добавьте специи по вкусу (соль, перец, укроп), перед подачей добавьте сметану.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: