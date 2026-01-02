УкраїнськаУКР
Настоящий украинский борщ: рассказываем, как правильно готовить и с каким мясом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Борщ – традиционное украинское блюдо, основа которого – мясной бульон, овощи, обязательно – свекла и капуста. При подаче обязательно добавляйте сметану и зелень.

Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и  сытного украинского борща.

Ингредиенты: 

  • 500 г ребер 
  • 5 средних картофелин
  • свекольно-томатная заправка
  • 1 морковка
  • 1 луковица
  • душистый перец
  • лавровый лист
  • 1/4 капусты
  • предварительно отваренная фасоль
  • 2 зубчика чеснока
  • 2,5 л воды
  • специи по вкусу (соль, сахар, черный перец)

Способ приготовления: 

1. Ребрышки нарезаем на кусочки, лук и морковь разрезаем пополам и жарим со всех сторон до золотистой корочки, перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем душистый перец и лавровый лист, после закипания снимаем пену и готовим бульон примерно 2 часа.

2. Картофель нарезаем кубиком и добавляем в бульон, через 5 мин. добавляем нашинкованную капусту, свекольно-томатную заправку и предварительно отваренную до полуготовности фасоль. Варим до готовности.

3. Добавьте специи по вкусу (соль, перец, укроп), перед подачей добавьте сметану.

