Скандал с Укринформом обнаружил целый ряд критических вопросов. Но настоящий шок вызвало то, что участников боевых действий, то есть наших военных, жертвующих своей жизнью и здоровьем для защиты страны, власти уверенно вносят в графу "нежелательные спикеры".

Сложно подобрать слова, чтобы описать этот стыд. Никто, в том числе ставленники властного офиса, не имеет права так относиться к нашим военным. Надеюсь, представителям власти хватит ума публично извиниться за этот позор.

Также надеюсь, что власти осознают: темники, "нежелательные спикеры" и увольнение журналистов за их сопротивление цензуре несовместимы с Евроинтеграцией.

Напомню, одним из семи условий предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС было принятие Закона о медиа, который отвечал бы европейским директивам. В статье 4 настоящего Закона прямо запрещено незаконное вмешательство в деятельность медиа со стороны госорганов и предварительное согласование информации со стороны государственных чиновников.

Другими словами, сохранение за Украиной статуса кандидата в члены ЕС напрямую связано со способностью властей обеспечить работу свободных медиа. Хочется надеяться, что власти хорошо осознают, что этот скандал могут и будут использовать для блокирования нашего вступления в ЕС, дискредитации Украины в глазах европейцев. Надо делать выводы, чтобы поправить ситуацию.