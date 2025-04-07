Настоящий форшмак по-одесски: как правильно приготовить самую вкусную домашнюю закуску

Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, например "Шубы", а также вкусного форшмака. Для того, чтобы закуска была по-настоящему вкусной, добавьте в основу яблоко и масло.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного одесского форшмака, который понравится всем.

Ингредиенты:

соленая сельдь

вареное яйцо

кислое яблоко

зеленый лук

белый хлеб

немного масла и несколько капель лимонного сока

Способ приготовления:

1. Мелко измельчите сельдь, лук, яблоко. Масло и яйцо натрите.

2. Смешайте все, добавьте сок лимона и перемешайте.

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