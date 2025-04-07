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Настоящий форшмак по-одесски: как правильно приготовить самую вкусную домашнюю закуску
Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для салатов, например "Шубы", а также вкусного форшмака. Для того, чтобы закуска была по-настоящему вкусной, добавьте в основу яблоко и масло.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного одесского форшмака, который понравится всем.
Ингредиенты:
- соленая сельдь
- вареное яйцо
- кислое яблоко
- зеленый лук
- белый хлеб
- немного масла и несколько капель лимонного сока
Способ приготовления:
1. Мелко измельчите сельдь, лук, яблоко. Масло и яйцо натрите.
2. Смешайте все, добавьте сок лимона и перемешайте.
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