Настоящие львицы: женщины, рожденные под этими знаками зодиака, чрезвычайно властны

Ограничения, налагаемые на партнера в отношениях, — верный способ заставить его уйти. Однако некоторые знаки зодиака, похоже, придерживаются иного мнения по этому вопросу.

Видео дня

Астрологи даже определили четыре самых властных знака зодиака, то есть личности, чьи стереотипные черты указывают на склонность доминировать, ревновать и контролировать своих близких, пишет OBOZ.UA.

Телец

Телец занимает первое место в нашем печально известном списке самых властных знаков зодиака. Эти люди обладают самой доминирующей личностью среди всего Земного тригона. Они трудолюбивы и независимы, но из-за этого они также не доверяют никому, кроме себя.

В жизни они сосредоточены на практических вопросах. Тельцы хотят хорошо зарабатывать, и обычно у них это получается, поскольку у них есть природный талант накапливать вещи и деньги. Это имеет свои преимущества, но и недостатки.

Лев

Среди властных знаков зодиака также стоит упомянуть харизматичных Львов. Как представители огненного тригона, они обладают огромной жизненной энергией, уверены в себе и способны манипулировать своим партнером. Особенно если это чувствительный Рак или Рыбы, которые легко поддаются их личному очарованию.

Дева

Среди властных знаков зодиака также стоит упомянуть харизматичных Львов. Как представители огненного тригона, они обладают огромной жизненной энергией, уверены в себе и... способны манипулировать своим партнером. Особенно если речь идет о чувствительных Раках или Рыбах, которые легко поддаются их личному очарованию.

Козерог

Козерог также попал в рейтинг. Однако в этом случае мы можем иметь дело с печально известным синдромом "собаки на сене". Эти люди сознательно дистанцируются от своего партнера, чтобы сосредоточить всю свою энергию на работе. Они также не чураются флирта на стороне, если это может принести им пользу.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.