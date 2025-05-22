Наследник Портнова: в суде требуют отвода следователя ГБР Яблонского, который преследовал майдановцев

В Шевченковском суде 22 мая должно было рассматриваться ходатайство об отводе следователя ГБР Артема Яблонского, который во времена Януковича преследовал участников Революции Достоинства, а после 2019 года возглавил подразделение ГБР по делам Майдана. Однако судебное заседание не состоялось.

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Адвокат Порошенко Игорь Головань прокомментировал ситуацию. Он заявил, что обратился к следственному судье Шевченковского суда с требованием рассмотреть вопрос об отводе следователя Артема Яблонского.

По словам Голованя, сейчас Яблонский является главным исполнителем заказа по преследованию Петра Порошенко, в частности, пытаясь инкриминировать пятому президенту причастность к Харьковским соглашениям и аннексии Крыма.

"Сегодня уже второй раз не состоялось судебное заседание. Есть такое подразделение Государственного бюро расследований - так называемое подразделение Майдана. И такой верх цинизма нашей власти, что следователь, по фамилии Яблонский, который известен своей антимайдановской деятельностью, своим преследованием участников Майдана, должен расследовать дела Майдана. Это расследование идет без особого успеха", - констатирует адвокат.

"Однако у этого следователя есть время расследовать уголовное производство, которое касается так называемых Харьковских соглашений, и он пытается каким-то образом обвинить Петра Порошенко в рамках истории с политическими преследованиями, которое действующая власть и покойный теперь Портнов как консультант начали с 2019 года. Сейчас Яблонский рассылает разного рода запросы, проводит обыски, и во всех этих документах пишет безосновательные обвинения в отношении Порошенко и других участников Революции Достоинства", - констатирует Головань.

"Это очень тревожный сигнал, что нынешняя власть продолжает использовать тех людей, которые абсолютно себя скомпрометировали, и пытаются использовать их в качестве инструмента, в качестве тех, кто будет служить ей для организации политических репрессий", - говорит народный депутат, участник Майдана Владимир Вятрович.

Назначение руководителем следственной группы ГБР по делам Майдана одного из бывших прокуроров, который преследовал майдановцев, Артема Яблонского стало шоком для семей участников Революции Достоинства. Об этом сказала жена Героя Небесной Сотни Юлия Цепун.

"11 лет с начала Революции Достоинства, мы все видим, что дела не расследуются, затягиваются. Переносят судебные заседания, отменяют судей. Мы, родные, ждем, до сих пор надеемся, что будут наказаны преступники. Но с каждым годом эта вера все угасает и угасает", - говорит Юлия Цепун.

"Яблонский осуждал участников Революции Достоинства, участников Автомайдана. В 2019 году он пошел в ГБР, и теперь он следователь по делам Майдана. Это абсурд. До сих пор не допрошены все свидетели. Ввиду тяжелых ранений многих уже нет. Майдановцы, которые пошли защищать страну на фронт, к сожалению, тоже погибают. С каждым годом дело затягивается, дно пробивается", - говорит Юлия Цепун.

"Артем Яблонский - это доказательство того, что у Андрея Портнова найдутся в любом случае достойные его наследники, готовые работать теми же, можно даже худшими методами. Хочу напомнить, что как функция Андрей Портнов бессмертен. И до тех пор, пока Офису президента Зеленского нравится пользоваться людьми такого типа, как Андрей Портнов, их не хватит никогда. И со смертью конкретно Андрея Портнова ничего не закончилось", - говорит адвокат Илья Новиков.

"Мы обратились к следственному судье Шевченковского суда с требованием рассмотреть вопрос об отводе этого следователя, поскольку он абсолютно скомпрометирован и своими связями с тем же Портновым. Мы в любом случае будем доводить это до конца. Потому что такие персонажи как Яблонский, или тот же Портнов, не должны иметь влияние на судебную и правоохранительную систему нашего государства", - подчеркнул Игорь Головань.