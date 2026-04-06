Наша армия – это настоящие герои и мы должны их поддерживать: Порошенко передал партию техники и дронов в 15 бригад и батальонов

Петр Порошенко передал партию техники и дронов на сумму 34 млн грн в 15 бригад и батальонов – это подразделения ДШВ, Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, ССО и ТрО.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Сегодня начинается Страстная неделя. Но наша команда не может сидеть сложа руки, пока Вооруженные Силы Украины остаются без достаточного обеспечения. Поэтому сегодня к нам приехали представители 15 боевых бригад: морпехи, десант, дронщики, пехота, разведка и авиация. Здесь и Валерий Прозапас, и Александр Погребиский, и Енот, другие наши друзья", – пишет Порошенко в соцсетях.

На этот раз "ништяки", как называют груз военные, – это 2 бронированных эвакуационных автомобиля Land Rover, 5 контейнерных ремонтных мастерских на базе прицепов, 10 мобильных пилорам, 125 комплексов "Молния", 225 Fpv-дронов "Вырий" на оптоволокне, 9 квадрокоптеров DJI Mavic – дневных и ночных, 73 комплекта Starlink, 68 детекторов дронов "Аспирин" и комплекс купольного РЭБ "Шатро", генераторы, зарядные станции и другая электроника, а также 236 шин для пикапов.

Бронированные машины это большой дефицит на фронте, говорит Порошенко: "они выполняют функции медивака, это доставка, эвакуация, обеспечение логистики, боеприпасы".

"Груз очень большой, и это действительно значительная помощь для того, чтобы мы уничтожали врага", – говорит военный с позывным Енот.

"Прилагаем максимум усилий еженедельно, чтобы передавать техники военным на миллион долларов. Конечно, эта сумма могла бы быть больше, если бы власть не ввела незаконные и внесудебные санкции. Вот представьте себе, если бы не было санкций, было бы не 5, а 10 мастерских. Если бы не было санкций, было бы не 10, а 20 пилорам", – замечает пятый Президент.

"Но нас никто не остановит. Потому что наша армия — это настоящие герои. И мы должны их поддерживать", – убежден Порошенко.