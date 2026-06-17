«Наш военный опыт тщательно изучают во всем мире»: Порошенко рассказал о выставке вооружений Eurosatory

Украинский военный опыт изучают во всем мире. При этом именно новейшие технологии должны защитить украинских воинов, которые являются нашей величайшей ценностью.

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Об этом в соцсетях написал Петр Порошенко, который находится на крупнейшей международной выставке, посвященной наземной и воздушно-наземной обороне и безопасности, Eurosatory 2026.

"На оборонной выставке Eurosatory-2026 сегодня можно увидеть будущее. Дроны, которые самостоятельно находят цели. Роботы, заменяющие людей на самых опасных участках. Искусственный интеллект, который анализирует поле боя быстрее, чем человек. Здесь будущее уже не прогнозируют – его демонстрируют. И среди всех этих технологий меня не покидает одно ощущение: Украина стала одной из тех, кто формирует будущее", – пишет пятый президент.

"Когда-то мы приезжали на такие выставки учиться. Сегодня сюда приезжают учиться у нас. Как сказал мне руководитель одной из ведущих оружейных компаний, именно украинские военные и украинские инженеры написали новый учебник современной войны. И, кстати, написали его не в кабинетах или лабораториях, а в окопах Донбасса и в небе над Киевом", – констатирует Порошенко.

"Наш опыт тщательно изучают военные по всему миру. Ведь украинские беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и средства противодействия вражеской разведке уже стали новым стандартом. Хотя многие производители до сих пор живут вчерашним днем. Например, на нескольких стендах я заметил антидроновые ружья, которые в наших реалиях сегодня малоэффективны", – отмечает Петр Порошенко.

"Но война против России доказала одну простую вещь: будущее принадлежит не отдельному виду оружия. Будущее принадлежит системе, в которой искусственный интеллект, ПДТР, РЭБ и дроны-перехватчики работают как единый организм. Ведь наша главная ценность – это люди. Украинские военные, которых должны защитить новые технологии. Это будущее. А сегодня наши военные защищают возможность создавать такие новые технологии", – убежден Порошенко.