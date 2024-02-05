'Нам еще будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно': Залужный трогательно поздравил Шапталу с днем рождения. Фото

В понедельник, 5 февраля свой день рождения отмечает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный трогательно поздравил его с этим праздником.

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Соответствующее сообщение появилось на его Facebook-странице. Залужный отметил, что гордится тем, что Шаптала является его другом в столь тяжелое для страны время.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно больше всего. С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", – подчеркнул он.

Напомним, украинский музыкант и телеведущий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга поделился своими впечатлениями от недавней встречи с чиновниками на Запорожском направлении. Артист имел возможность увидеться с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

14 января Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала совершили поездку на фронт. На протяжении нескольких дней они работали с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье.