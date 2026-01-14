Наконец-то придет вознаграждение за все ваши старания: гороскоп для Льва на 2026 год

Рецепт счастливой жизни Льва – это оптимизм, смешанный с большой долей осторожности. Ваша креативность проявляется на многих уровнях, и это впечатляет. Вы знаете, как вдохновлять и подбадривать людей. К тому же вы – прирожденный менеджер.

В последнее время вы находились в состоянии вынашивания большой мечты и надежд. 2026 год – это как раз время, когда стоит начать воплощать их в жизнь, пишет OBOZ.UA.

Общий прогноз

Через два-три года ваши усилия принесут самые большие плоды, возможные за 30 лет! Это означает, что сейчас самое время учиться, исследовать, посещать курсы, повышать свои навыки и обновлять технологические знания. Начните писать, путешествуйте, готовьтесь к выступлениям! В июле счастливый Юпитер впервые с 2015 года войдет в ваш знак, повысив вашу уверенность в себе и привлекая удачу.

Отношения

Иногда отношения истощают, но в этом году они будут поддержкой. Вам понравится встречать необычных людей, возможно, новую группу. Вы можете найти кого-то, кто поможет вам укрепить физическую силу. Другие будут поражены вашим усердием. Некоторые будут заинтересованы в человеке с разницей в возрасте. Небольшие изменения даже в мимолетных отношениях сыграют вам на руку. Вы увидите, что ваше сочувствие к другим растет. Остерегайтесь идеализировать кого-то, что вам нравится делать.

Дом

В этом году вы оптимистично настроены и выглядите победителем. Вы подадите положительный пример членам семьи, демонстрируя сочувствие и оказывая практическую, положительную поддержку близким. Вы встретите семейные вызовы с силой и достоинством. У вас также будет стремление заняться ремонтом дома, перепланировкой, покупкой недвижимости и избавлением от того, что вам больше не нужно. Другими словами, вы будете эффективными во всем, что вам нужно сделать, чтобы обеспечить себе жилье.

Мантра Льва на 2026 год

"Меня ждет удача, когда Юпитер войдет в мой знак этим летом и останется там на 12 месяцев!"

Ваши счастливые дни в 2026 году

4, 5 января

1, 2, 28 февраля

1, 2, 27, 28, 29 марта

23, 24, 25 апреля

21, 22 мая

17, 18 июня

15, 16 июля

11, 12, 13 августа

7, 8, 9 сентября

4, 5 октября

1, 2, 28, 29 ноября

25, 26, 27 декабря.

