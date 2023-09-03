Кстати, с удивлением понял, что в 9 лет воюющей стране, где фронт прошло сотни тысяч человек (представляющих как оно бывает), до сих пор люди требуют у полиции стрелять по конечностям, лупить тазером, давать нюхать газ.

Видео дня

Недавно говорил, что образование у нас платное в Украине, но смотрю специальная олимпиада стартовала по второму кругу, после видео расстрела подозреваемой в США.

Ну, что сказать - зажмуриться за украденное вино, имея 3 детей на шее это почти как зажать 450 гривен штрафа, имея люксовую машину.

Причем не важно украла она его или нет - копы хотели осмотреть машину и произвести досмотр, мыслей они не читают.

Почему открывая огонь полицейские всегда стреляют в центр масс, причин тому много.

Причем, не важно есть ли у преступника оружие - многие подготовленные борцухи и боксеры сами оружие, автомобиль оружие, поставленный удар на месяцы делает человека калекой из-за сломанной челюсти.

Есть одна история, почему всегда в центр масс - самая яркая.

Обсосана она много раз, но раз за разом выбегают люди и требуют стрелять в руки и ноги, чтобы остановить преступника.

11 апреля 1986 года 8 агентов ФБР на 5 машинах догнали пару грабителей банков.

Бывший пекарь КМП США Мэттикс и бывший военный полицейский Платт держали настрел в 1500 патронов в неделю, готовили нападения на инкассаторские броневики, расстреливали свидетелей.

Все агенты ФБР были ветеранами, самый молодой работал в поле около 4 лет.

Во время контакта за 4.5 минуты сторонами было выпущено 147 пуль, большая часть со стороны стражей закона.

Все участники, кроме одного агента были ранены, большинство несколько раз.

Имея численное превосходство в 4 человека против одного и многократное огневое превосходство 5 оперативников Бюро было ранено, 2 убито.

Причем, бывший морпех-грабитель был тяжело ранен в первые секунды контакта и не принимал участия в бою.

Получив смертельные попадания Платт вышел из машины дошел к позиции ФБР и в упор расстрелял троих человек, которые пытались перезарядить свои револьверы.

К тому времен он получил 5 попаданий, включая пробитую через подмышку ключицу, перебитую руку и легочную артерию.

На вскрытии из брюшной полости откачают литр с копейками крови и насчитают на теле 10 попаданий.

После всего этого Платт сел за руль, завел машину и попытался уехать. Его ранили еще трижды, в том числе в позвоночник. Картечью из дробовика и из револьвера магнум в упор.

И только после этого грабитель вырубился, дожил до приезда скорой, которая спустя 10 минут поставила ему трубку, пыталась переливать кровь и только в больнице он скончался.

В результате расследования членам ФБР было запрещено пользоваться револьверами как основным оружием, даже со спидлодерами; разработан новый калибр с большим останавливающим действием 10мм. FBI и стали жестче подходить к разработке операций -- штурмовые винтовки в каждой паре.

Это остались самые большие потери Бюро в истории за одну операцию.

Каждый раз когда кому-то захочется рассказать про стрельбу в ноги и газ нужно рисовать картину как человек-медведь Платт идет обстреливаемый из двух револьверов к агентам, добивает их в голову, разворачивается, заводит машину.

И агент с перебитой рукой, перезаряжая дробовик между ногами, шпигует его картечью, подходит в упор и трижды разряжает табельный револьвер.

Не знаю о чем думали выжившие оперативники, но я бы думал о том, что если бы пекарь-морпех не вышел из строя в первые секунды перестрелки, разовые потери ФБР за всю историю могли бы быть все 8 человек.

А теперь расскажите мне про специально подготовленных патрульных, что должны раскидывать спортсменов и попадать белке в яйцо.