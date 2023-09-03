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Кирилл Данильченко
Кирилл Данильченко
Военный обозреватель

Блог | Наибольшие потери ФБР в истории: почему теперь копы стреляют в центр масс

Наибольшие потери ФБР в истории: почему теперь копы стреляют в центр масс

Кстати, с удивлением понял, что в 9 лет воюющей стране, где фронт прошло сотни тысяч человек (представляющих как оно бывает), до сих пор люди требуют у полиции стрелять по конечностям, лупить тазером, давать нюхать газ. 

Видео дня

Недавно говорил, что образование  у нас платное в Украине, но смотрю специальная олимпиада стартовала по второму кругу, после видео расстрела подозреваемой в США. 

Ну, что сказать - зажмуриться за украденное вино, имея 3 детей на шее это почти как зажать 450 гривен штрафа, имея люксовую машину. 

Причем не важно украла она его или нет -  копы  хотели осмотреть машину и произвести досмотр, мыслей они не читают.  

Почему открывая огонь полицейские всегда стреляют в центр масс, причин тому много. 

Причем, не важно есть ли у преступника оружие - многие подготовленные борцухи и боксеры сами оружие, автомобиль оружие, поставленный удар на месяцы делает человека калекой из-за сломанной челюсти. 

Есть одна история, почему всегда в центр масс - самая яркая. 

 Обсосана она много раз, но раз за разом выбегают люди и требуют  стрелять в руки и ноги, чтобы остановить преступника.  

11 апреля 1986 года 8 агентов ФБР на 5 машинах догнали пару грабителей банков. 

Бывший пекарь КМП США Мэттикс и бывший военный полицейский Платт держали настрел в 1500 патронов в неделю, готовили нападения на инкассаторские броневики, расстреливали свидетелей. 

Все агенты ФБР были ветеранами, самый молодой работал в поле около 4 лет. 

Во время контакта за 4.5 минуты сторонами было выпущено 147 пуль, большая часть со стороны стражей закона.  

Все участники, кроме одного агента были ранены, большинство несколько раз. 

Имея численное превосходство в 4 человека против одного и многократное огневое превосходство 5 оперативников Бюро было ранено, 2 убито. 

Причем, бывший морпех-грабитель был тяжело ранен в первые секунды контакта и не принимал участия в бою. 

Получив смертельные  попадания  Платт вышел из машины дошел к позиции ФБР  и в упор расстрелял троих человек, которые пытались перезарядить свои револьверы. 

К тому времен он получил 5 попаданий, включая пробитую через подмышку ключицу, перебитую руку и легочную артерию. 

На вскрытии из брюшной полости откачают литр с копейками  крови и насчитают на теле 10 попаданий. 

После всего этого Платт сел  за руль, завел машину и попытался уехать. Его ранили еще трижды, в том числе в позвоночник.  Картечью из дробовика и из револьвера магнум в упор. 

И только после  этого грабитель вырубился, дожил до приезда скорой, которая спустя 10 минут поставила ему трубку, пыталась переливать кровь и только в больнице он скончался. 

В результате расследования членам ФБР было запрещено пользоваться револьверами как основным оружием, даже со спидлодерами;  разработан новый калибр с большим останавливающим действием  10мм. FBI и стали жестче подходить к разработке операций -- штурмовые винтовки в каждой паре.  

Это остались самые большие потери Бюро в истории за одну операцию. 

Каждый раз когда кому-то захочется рассказать про стрельбу в ноги и газ нужно рисовать картину как человек-медведь  Платт идет обстреливаемый из двух револьверов к агентам, добивает их в голову, разворачивается, заводит машину. 

И агент с перебитой рукой, перезаряжая дробовик между ногами, шпигует его картечью, подходит в упор и трижды разряжает табельный револьвер. 

Не знаю о чем думали выжившие  оперативники, но я бы думал о том, что если бы пекарь-морпех не вышел из строя в первые секунды перестрелки, разовые потери ФБР за всю историю могли бы быть все 8 человек. 

А теперь расскажите мне про специально подготовленных патрульных, что должны раскидывать спортсменов и попадать белке в яйцо.

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