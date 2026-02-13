Надо ли поливать сад зимой: как правильно, чтобы не нанести вред

Зима является временем, когда потребность растений в воде значительно снижается – они переходят в состояние покоя и потребляют значительно меньше ресурсов. Однако это не означает, что можно полностью отказаться от увлажнения земли в саду.

Как пишет издание "На пенсии", без полива точно не обойтись, если зима выдалась бесснежная, сухая и еще и ветреная. В таком случае почва, особенно в контейнерах, быстро теряет влагу. А это значит, что корневая система растений начинает страдать от пересыхания, а сами они ослабевают. В результате весной они выходят из периода покоя истощенными и с поврежденными тканями и могут даже не выжить в период резкого колебания температур.

Именно поэтому полностью прекращать полив сада зимой нельзя. Но нужно адаптировать увлажнение к сезонным условиям и потребностям растений.

Когда поливать растения зимой

При минусовой температуре или во время обильного снега от полива действительно лучше воздержаться. Но когда устанавливаются относительно теплые дни без мороза, особенно если наблюдается длительное отсутствие осадков, увлажнение провести необходимо. Особого внимания в таком случае требуют растения в контейнерах, ведь они высыхают быстрее, чем те, что растут в открытом грунте.

В среднем горшечные растения увлажняют примерно раз в одну-две недели. Насаждения в почве нуждаются в поливе ориентировочно раз в две-четыре недели, а кусты – около одного раза в две-три недели. Но перед тем, как браться за полив, обязательно проверьте землю. Поливать сад нужно, если верхний слой стал сухим.

Как правильно поливать зимой сад без вреда

Чтобы увлажнение было полезным, стоит придерживаться нескольких несложных рекомендаций:

полив осуществлять утром, чтобы вода успела проникнуть в землю до ночного снижения температуры;

не ограничиваться легким орошением поверхности, а медленно и достаточно обильно проливать почву – это поможет укрепить корни;

после полива желательно положить на почву мульчу – она удерживает влагу и дополнительно защищает корневую систему от переохлаждения.

