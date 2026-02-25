Начинается ретроградный Меркурий: что ожидает каждого знака зодиака 25 февраля

В среду, 25 февраля, начинается ретроградное движение Меркурия, которое пробудит воспоминания и восстановит старые отношения. Это время вернуться к незаконченным делам.

В этот день возможны задержки и неоднозначные сигналы, пишет Thekit. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Сегодня Меркурий переходит в ретроградное движение до 21 марта, поэтому будьте внимательны к своим снам. Они могут быть необычными и из вашего прошлого. Также могут возникнуть разнообразные воспоминания. Могут выйти наружу ваши секреты. Если вы хотели начать терапию, сейчас для этого благоприятный период для терапии. Вечер проведите с семьей.

Телец

Вы можете встретить своих старых друзей, списаться с ними, увидеть их во сне или вспомнить о них. Это влияние ретроградного Меркурия, который поможет восстановить отношения из вашего прошлого, а также участие в группах. Вечером возможны дискуссии.

Близнецы

Ретроградный Меркурий повлияет на вашу профессиональную сферу. Могут появиться старые предложения работы и возобновиться контакты с бывшими начальниками и прошлыми клиентами. Это благоприятное время, чтобы восстановить связь с этими людьми. Избегайте сегодня недоразумений с представителями власти. Будьте четкими в своих высказываниях.

Рак

Ретроградный Меркурий поможет вам завершить различные проекты, тексты и сценарии. Вам это легко удастся. Это отличное время, чтобы изучить и исследовать историю. Возможны изменения планов относительно путешествий – они могут быть отложены или отменены. Вечером вы будете довольны своими результатами.

Лев

Ретроградный Меркурий может вызвать задержки или пересмотр финансовых вопросов. Это может касаться налогов, долгов, займов и наследства. Однако это хороший день для завершения этих дел и решения деталей. Вечером расслабьтесь.

Дева

Выглядите как можно лучше. Вы можете встретить бывших партнеров, бывших супруга/супругу или старых друзей. Это может быть лично, онлайн или во снах и мыслях. Все это влияние ретроградного Меркурия. Будьте дружественными.

Весы

Ретроградный Меркурий может вызвать ошибки, задержки и запутанное общение с коллегами. Однако это также хорошее время для завершения работы и всех дел. В чем-то вы победите, а где-то столкнетесь с провалами. Сегодня вы будете заметными.

Скорпион

Ретроградный Меркурий может вернуть ваших бывших в течение следующего месяца. Это может произойти онлайн, в социальных сетях, во время личной встречи, в разговорах, снах или ваших мыслях. Это хорошее время для завершения творческих проектов. Вечер способствует исследованию и обучению.

Стрелец

Ретроградный Меркурий может привести к вам гостей - родственников, которых вы давно не видели, так что подготовьтесь. Также вы сможете завершить домашние дела и проекты на работе. Вечером будьте внимательными с финансами.

Козерог

Ретроградный Меркурий может создать задержки, которые связаны с транспортом. Это могут быть проблемы с автомобилями, пропущенные маршрутки и т.д.. В общении также могут возникнуть недоразумения. Будьте внимательны ко времени и датам, чтобы не пропустить встреч. Будут усилены контакты с родственниками. Вечер способствует сотрудничеству.

Водолей

Ретроградный Меркурий может вызвать путаницу в финансовой и имущественной сферах в следующем месяце. Будьте внимательны и следите за своими деньгами. Если вы делаете покупки, сохраняйте чеки (и коробку). Также это хорошее время снова подать резюме на работу, на которую уже пытались устроиться ранее.

Рыбы

Меркурий будет ретроградным в вашем знаке в течение следующего месяца. Он привлечет к вам людей из прошлого. В это время также возможны ошибки, задержки, проблемы с транспортом или потерянные вещи. С другой стороны, это отличный период для завершения старых дел. Вечером расслабьтесь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

