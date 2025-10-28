Начался счастливый и успешный период в жизни трех знаков зодиака: гороскоп на неделю 27 октября - 2 ноября

На этой неделе, 27 октября - 2 ноября, для трех знаков зодиака начинается очень благоприятный период. Ожидается успех в личной и профессиональной сферах, а планы начнут реализовываться.

Счастливое время звезды приготовили Тельцу, Деве и Стрельцу, пишет Madeinvilnius. Астрологи советуют принять перемены и действовать смело и уверенно. Ваши усилия окупятся.

Телец

Эта неделя будет стабильной и радостной для Тельцов. Вы сможете расслабиться и насладиться результатами своего труда. В финансовой сфере ожидается прибыль, а в отношениях станет тепла и понимания. На работе возможны новые предложения или признание. Это благоприятный период для планирования будущего и воплощения мечтаний. Доверяйте себе.

Дева

Девы на этой неделе почувствуют гармонию и ясность. На работе и в отношениях все станет на свои места. Ваши усилия оценят по достоинству. В карьере возможно повышение, а в финансах – успех. Отношения укрепятся, а общение будет искренним.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы почувствуют всплеск энергии. Вы будете сильными, мотивированными, готовыми действовать, а ваши решения будут успешными. Смело начинайте новые проекты или делайте важные шаги в жизни. Возможно неожиданное предложение или путешествие, которое откроет новые возможности. В любви станет больше страсти и вдохновения. Астрологи советуют доверять своей интуиции, чтобы идти правильным путем.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

