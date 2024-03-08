Без осадков, но с туманами: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 9 марта

В субботу, 9 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков завтра не прогнозируется, однако украинцев ждут густые туманы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В западных областях ночью и утром возможен туман.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Небольшой дождь возможен только в Крыму.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах от 2 до 7 градусов мороза, в Закарпатье и побережье морей от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем температура поднимется до уровня от 2 до 7 градусов тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесщины возможно повышение температуры до 10 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем температура останется вокруг нуля.

В Киеве ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от 2 до 7 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник погода в Украине ожидается без осадков, лишь 11 марта в западных регионах страны и некоторых областях возможен небольшой дождь, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Температура воздуха ночью ожидается от 1 до 8 градусов мороза, на побережье морей и Закарпатье и в понедельник в Украине, за исключением востока и северо-востока, от 3 до 3 градусов мороза.

Днем температура поднимется от 2 до 9 градусов тепла, а в теплые дни, 10-11 марта, на западе и в юго-западных областях ожидается повышение температуры до 7-13 градусов.

Напомним, в Мукачево в начале марта расцвела знаменитая на всю страну "бешеная" сакура. Это еще один пример того, насколько поразительна и непредсказуема может быть природа.

Как сообщал OBOZ.UA, на вершинах гор Украинских Карпат в первый день весны, 1 марта 2024 года, продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

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