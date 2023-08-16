На Закарпатье произошло землетрясение: подробности

На Закарпатье во вторник, 15 августа, произошло землетрясение магнитудой 2,2. Его эпицентр находился в 23 км к востоку от Ужгорода, на глубине 3 км.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля. Там отметили, что землетрясение было зафиксировано в 16:43.

По классификации землетрясений он относится к неощутимым.

Ученые добавили, что предыдущее зарегистрированное землетрясение на Закарпатье было зафиксировано 10 августа с магнитудой 2,4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 августа было зафиксировано землетрясение в Закарпатской области магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Его эпицентр был расположен в 10 км к востоку от Ужгорода.

– 31 июля на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1 с эпицентом, расположенным в 6 км к западу от города Свалява.

– 23 июля землетрясение магнитудой 2,6 зафиксировали на Полтавщине. Эпицентр землетрясения находился в 20 км западнее Полтавы, на глубине 7 км.

– 10 августа в Турции в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3. Пострадали 23 человека, люди прыгали с балконов в страхе оказаться под завалами. В феврале этот регион был среди наиболее пострадавших от катастрофических землетрясений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!