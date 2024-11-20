На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации 'из-за грибка на ногах': история получила продолжение

На Закарпатье Тячевский районный суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Он не явился в воинскую часть, ссылаясь на грибковое заболевание ног.

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Суд назначил ему 5 лет заключения, затем заменил этот срок на 3 года условного наказания. Об этом говорится в тексте приговора.

По материалам дела, мужчина получил повестку и успешно прошел военно-врачебную комиссию. Он был обязан явиться в воинскую часть через две недели, однако не сделал этого.

В ходе судебного заседания житель Закарпатья частично признал свою вину. Он объяснил, что не прибыл в армию из-за грибкового заболевания ног. По его словам, по дороге к месту службы во Львовской области у него начались сильные боли в ногах, из-за чего его вернули для повторного осмотра на военно-врачебной комиссии.

Во время повторного прохождения комиссии врач направила его в Ужгородский областной кожно-венерический диспансер для дополнительного обследования. Однако из-за нехватки средств он не смог посетить медицинское учреждение и не явился в воинскую часть.

Глава ВВК подтвердила, что во время повторного осмотра мужчина жаловался на грибковое поражение ногтей на ногах. В связи с этим ему было выдано направление в специализированное медицинское учреждение для дополнительного обследования, которое выписал профильный врач и заверила глава комиссии.

Чиновница подчеркнула, что обнаруженное заболевание лечится в течение 10 дней – одного месяца. Она также пояснила, что если бы обвиняемый сообщил о своей болезни во время первичного прохождения ВВК, вывод о его пригодности к военной службе на период болезни не был бы предоставлен и его не направили бы в воинскую часть.

Дерматология Тячевской консультативной поликлиники, которая является членом ВВК, заявила, что мужчина во время осмотра не жаловался на грибок и не демонстрировал состояние ног, поэтому в заключении было сказано, что он здоров.

Рассмотрев все материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде 5 лет заключения. Однако реальный срок был заменен на 3 года условного наказания.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как военный комиссариат не ответил на три его обращения по поводу отсрочки.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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