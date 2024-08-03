На выходных Землю накроет мощная магнитная буря: как уберечься от вредного воздействия

Всю последнюю неделю Землю атаковала магнитная буря и она не собирается отступать в эти выходные. Ее активность продлится и в субботу, 3 августа, и в воскресенье, 4 августа.

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Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-4 августа 2024 года.

По его данным, в субботу и воскресенье солнечная активность ожидается с К-индексом 6, составляющим красный уровень.

"Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику", - говорится в сообщении.

По этой шкале мощностей шестой уровень отвечает сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности постоянно обновляют свои данные.

Что такое магнитная буря

Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

головная боль, мигрень;

тошнота;

головокружение;

боль за глазами;

повышенное или пониженное давление;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах;

боль в животе;

сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Легче пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Измените рацион : ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.

Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.

Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года группа ученых провела исследование, проливающее новый свет на событие Кэррингтона 1859 года, или Солнечный супершторм – сверхмощную магнитную бурю, напугавшую целую планету и заставившую задуматься над истинной силой Солнца. Это одна из самых больших астрономических загадок, и ученые до сих пор ищут ее решение.

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