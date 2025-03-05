На Волыни мужчина уклонился от мобилизации и отрицал свою вину на суде: чем все закончилось

В Волынской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он получил повестку в мае 2024 года, но отказался от исполнения своей обязанности.

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Об этом говорится в решении городского районного суда Ковеля. Так, мужчине дали "боевую повестку".

Однако он заявил, что не готов служить, пока государство не вернет ему имущество, изъятое в уголовном производстве, которое рассматривает Броварской горрайонный суд Киевской области.

Он заявил, что исполнит свой долг перед государством только по возвращении имущества. Однако суд отклонил его аргументы, сославшись на действующее законодательство, которое не разрешает уклонение от мобилизации на таких основаниях.

Следовательно, мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы) и приговорили к трем годам лишения свободы. Он имеет право оспорить приговор в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. Гражданин свое нежелание защищать Украину объяснил тем, что "никому ничего не должен" и не считает вторжение России войной. Суд его наказал лишением свободы сроком на три года.

В Хмельницкой области суд приговорил к тюремному сроку мужчину, который уклонился от мобилизации. Фигурант систематически игнорировал повестки в ТЦК и СП, а также придумывал разные причины своей неявки в военкомат.

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