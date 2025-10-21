Видео дня
Блог | На войне, как и в реанимации, – не до атеизма
Принимаешь лекарство - не помогает, помолишься - помогло, но тут же думаешь: это, конечно, лекарство.
С кем не было?
Комментирую: да, безусловно, помогло именно лекарство (организм ведь не обманешь!), только вот помогает оно почему-то именно после молитвы.
Молюсь о мире в Украине. И прошу всех молиться тоже. Без лишних чисел в молитве - хоть номеров годов с приятными границами, хоть [и это связано] количества трупов, которые которые могут казаться еще такими необходимыми…
