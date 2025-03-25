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На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт пирога

Крабовые палочки могут быть не только основой для салатов, но еще и пирогов. Еще их них получатся очень вкусные закуски, намазки.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового пирога, который очень просто готовится. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Мука – 250 г
  • Масло сливочное холодное – 125 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Вода холодная – 1 ст. л (ледяная)

Для начинки:

  • Крабовые палочки 
  • Шпинат – 100 г
  • Лук – 1 шт
  • Сыр твердый – 150 г
  • Сливки жирные от 20% – 300 г
  • Яйца – 3 шт
  • Соль, перец, сухой чеснок
  • Зеленый лук для подачи

Способ приготовления: 

1. Для теста: смешаем все ингредиенты вместе. Перетираем быстро руками и прячем в холодильник на пол часа.

На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут

2. Для начинки: жарим лук, нарезанный кубиком и шпинат. Крабовые палочки  разбираем на волокна.

На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут

3. Выкладываем на тесто натертый сыр, шпинат с луком, крабовые палочки. Для заливки смешаем сливки с яйцами и специями и заливаем наш тарт.

На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут

4. Запекаем при 180 примерно 30 минут. 

На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут

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