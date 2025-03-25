На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут
Крабовые палочки могут быть не только основой для салатов, но еще и пирогов. Еще их них получатся очень вкусные закуски, намазки.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового пирога, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Масло сливочное холодное – 125 г
- Яйцо – 1 шт
- Вода холодная – 1 ст. л (ледяная)
Для начинки:
- Крабовые палочки
- Шпинат – 100 г
- Лук – 1 шт
- Сыр твердый – 150 г
- Сливки жирные от 20% – 300 г
- Яйца – 3 шт
- Соль, перец, сухой чеснок
- Зеленый лук для подачи
Способ приготовления:
1. Для теста: смешаем все ингредиенты вместе. Перетираем быстро руками и прячем в холодильник на пол часа.
2. Для начинки: жарим лук, нарезанный кубиком и шпинат. Крабовые палочки разбираем на волокна.
3. Выкладываем на тесто натертый сыр, шпинат с луком, крабовые палочки. Для заливки смешаем сливки с яйцами и специями и заливаем наш тарт.
4. Запекаем при 180 примерно 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: