На вкус как суши: очень вкусный крабовый пирог за 30 минут

Крабовые палочки могут быть не только основой для салатов, но еще и пирогов. Еще их них получатся очень вкусные закуски, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового пирога, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Масло сливочное холодное – 125 г

Яйцо – 1 шт

Вода холодная – 1 ст. л (ледяная)

Для начинки:

Крабовые палочки

Шпинат – 100 г

Лук – 1 шт

Сыр твердый – 150 г

Сливки жирные от 20% – 300 г

Яйца – 3 шт

Соль, перец, сухой чеснок

Зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

1. Для теста: смешаем все ингредиенты вместе. Перетираем быстро руками и прячем в холодильник на пол часа.

2. Для начинки: жарим лук, нарезанный кубиком и шпинат. Крабовые палочки разбираем на волокна.

3. Выкладываем на тесто натертый сыр, шпинат с луком, крабовые палочки. Для заливки смешаем сливки с яйцами и специями и заливаем наш тарт.

4. Запекаем при 180 примерно 30 минут.

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