На Украину мчит холодный фронт: где температура опустится до +5 и пройдут дожди 2 сентября. Карта

В среду, 2 сентября, погоду в Украине начнет определять холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные осадки вбольшинстве центральных, а ночью и северных областей, а температура воздуха местами снизится до +5 градусов по Цельсию в ночное время.

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На остальной территории страны погоду без осадков будет определять область высокого давления. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Западный ветер будет нести прохладный воздух, влияние которого сильнее будет ощущаться ночью, днем ожидается умеренное тепло, ощутимо теплее будет на Закарпатье и в юго-восточной части страны", – отметили синоптики.

На небе будет переменная облачность. На Прикарпатье, в большинстве центральных, ночью и в северных областях местами кратковременный дождь. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по стране составит 9-15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов, на Закарпатье и в юго-восточной части Украины – до 31 по Цельсию. В Карпатах ночью 5-10 градусов, днем 17-22 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине осень постепенно становится теплее, а сентябрь все чаще напоминает продолжение лета. На фоне глобального потепления переход между сезонами становится менее плавным, а длительные засухи могут сменяться сильными ливнями.

Специалист отдела климата ОО "Экодия" Марина Цимбалюк объяснила, какой может быть осень 2026 года и к каким климатическим изменениям Украине следует готовиться в будущем.

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