На Украину движется атмосферный фронт: погода значительно изменится

Уже в воскресенье, 28 июля, к западной границе Украины приблизится атмосферный фронт. Он станет причиной смены погоды и вечером принесет грозовые дожди на Волынь, Ривненщину и Львовщину.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко. Она также показала карту с прогнозом температуры воздуха на 29 июля.

В ночь на понедельник дожди пойдут на северную часть Украины, захватят Винницкую область, а затем, в течение 29 июля, пойдут дальше на восток.

"Пока значительная часть Украины в воскресенье будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха завтра будет высокой. В течение дня ожидается +29+33 градуса, в южной части +32+36 градусов", – пишет Диденко.

В Киеве завтра будет сухо и +30...+32 градуса. В ночь на понедельник в украинской столице возможен дождь с грозой.

А уже в понедельник в большинстве областей Украины 29 июля температура снизится до +20+26 градусов, только юг и восток удержат сильную жару до +30...+35 градусов, но и туда уже во вторник придет более приятная температура +25 ...+28 градусов.

В Киеве днем 29 июля температура воздуха снизится до +24...+26 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Карпатах зафиксировали максимальный рекорд температуры воздуха на метеостанции Пожижевская. В понедельник, 15 июля, там потеплело до +24,9 градуса.

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