На Тернопольщине произошло землетрясение: что известно

В Тернопольской области утром 18 февраля произошло землетрясение. Его магнитуда – 2,6 по шкале Рихтера.

Подземные толчки зафиксировали 11:07 воскресенья. Эпицентр находился на глубине 5 километров. Детали раскрыл Главный центр специального контроля на своей странице в Facebook.

По классификации землетрясений, колебания были "ели ощутимыми". Их могли заметить лишь отдельные украинцы.

Карты Google определили эпицентр между селами Глубочок и Высечка Чортковского района (примерно 5 километров на запад от города Борщев).

"Согласно расчетам, землетрясение не несет угрозы для населения... Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – рассказали в Главцентре спецконтроля.

Напомним, что в начале февраля в Украине уже происходило землетрясение. Это природное явление зафиксировали 6-го числа на территории Ивано-Франковской области (магнитуда 2,6). Тогда эпицентр был на глубине 4 километра.

Как писал OBOZ.UA, 6 февраля на Закарпатье произошел оползень в урочище Гукшир, принадлежащем к Богданской территориальной громаде. Земля перекрыла одну из местных дорог.

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