На Ривненщине ОО Treepilya высадила 10 гектаров деревьев для восстановления лесов Украины

На днях в Ривненской области завершили высадку 10 гектаров нового леса благодаря совместным усилиям украинской общественной организации Treepilya и международной инженерно-консалтинговой компании Egis. Этот проект является частью масштабной миссии по восстановлению и сохранению природы Украины.

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Новые лесные насаждения обогатят экосистему региона, будут способствовать абсорбции углерода и укрепят биоразнообразие. Они стали частью местного коммунального хозяйства, что обеспечит их сохранение и уход.

"Эти деревья – важный шаг к климатической стабильности и восстановлению природных экосистем. Совместный проект демонстрирует, что ответственность за природу возможна через реальные действия и результаты", – комментируют в Treepilya.

Идея, поддержка, реализация: этапы создания проекта

Инициатива возникла в августе 2024 года, когда общественная организация Treepilya получила поддержку Egis Foundation – корпоративного фонда, инвестирующего в борьбу с изменением климата.

Высадку деревьев организовали вместе с сельскохозяйственным производственно-сервисным кооперативом "Селянський ліс" – партнером Treepilya в реализации лесовосстановительных проектов. К высадке деревьев активно присоединились 18 сотрудников украинского офиса компании Egis.

"Мы твердо убеждены, что восстановление Украины невозможно без бережного отношения к окружающей среде. Леса – это не только часть природной красоты, но и важный ресурс для адаптации к изменениям климата, сохранения биоразнообразия и поддержания благосостояния громад", – отмечают в Egis.

Проект реализовывали в формате двухдневного мероприятия. Первый день охватывал учебную часть в городе Костополь, где участники обсудили ситуацию с выбросами углерода в Украине и возможности декарбонизации. Второй день посвятили практической высадке деревьев на участке, посещению питомника, знакомству с руководителем кооператива Виктором Москвичом и командой Treepilya.

"Для нас было принципиально важно не только профинансировать высадку 10 гектаров леса, но и сделать ее общим делом. Мы хотели, чтобы каждый член нашей команды почувствовал личную причастность к восстановлению страны – не только через профессиональные проекты, но и через живую связь с природой и друг с другом", – комментирует Алекс Гиттельсон, управляющий директор Egis в Украине, на Кавказе и в Центральной Азии.

Treepilya: восстановление лесов в Украине для устойчивого будущего

Treepilya – экологическая организация, разрабатывающая и внедряющая проекты по лесовосстановлению в Украине. Она объединяет специалистов по экологии, устойчивому развитию и лесному хозяйству с общей целью: восстановить и расширить лесной покров Украины.

Организация прошла отбор Phineo Startups (Германия) и является участником Глобального договора ООН, что подтверждает ее приверженность международным стандартам и принципам устойчивого развития.

"Мы верим, что устойчивое развитие начинается с ответственности за природу. Наш опыт показал: реальные изменения возможны, когда есть доверие, открытость и готовность действовать вместе", – отмечают основательницы Treepilya Наталья Ульянова и Виктория Фиалко.

Команда Treepilya разрабатывает проекты на основе научных данных и высаживает климатически устойчивые местные виды деревьев. Это гарантирует долговременное выживание лесов и формирование здоровых экосистем, способствующих сохранению планеты.

Проекты организации имеют тройную цель:

Обеспечить долгосрочную стабильность лесных экосистем путем увеличения лесного покрова климатически устойчивыми местными видами.

Генерировать высококачественные углеродные кредиты европейского происхождения.

Улучшать финансовое благосостояние местных громад через углеродные проекты.

Все проекты Treepilya проверяются международно признанными независимыми организациями, такими как Verra и Gold Standard.

Справка:

Treepilya – украинская экологическая организация, которая разрабатывает и реализует проекты по лесовосстановлению и облесению. Цель организации – восстановление и расширение лесного покрова Украины, внедрение научных подходов к сохранению природы и поддержка устойчивого развития. Treepilya является участником Глобального договора ООН и прошла отбор Phineo Startups (Германия). Проекты организации проходят международную валидацию (Verra, Gold Standard).

Egis – международная инженерно-консалтинговая компания, которая реализует инфраструктурные, экологические и инновационные проекты более чем в 100 странах мира. В Украине Egis внедряет стратегии устойчивого развития и поддерживает экологические инициативы.

Egis Foundation – корпоративный фонд компании Egis, который инвестирует в проекты, направленные на борьбу с изменением климата, поддержку экологических инноваций и устойчивого развития в разных странах.