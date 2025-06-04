На Ривненщине ОО Treepilya высадила 10 гектаров деревьев для восстановления лесов Украины
На днях в Ривненской области завершили высадку 10 гектаров нового леса благодаря совместным усилиям украинской общественной организации Treepilya и международной инженерно-консалтинговой компании Egis. Этот проект является частью масштабной миссии по восстановлению и сохранению природы Украины.
Новые лесные насаждения обогатят экосистему региона, будут способствовать абсорбции углерода и укрепят биоразнообразие. Они стали частью местного коммунального хозяйства, что обеспечит их сохранение и уход.
"Эти деревья – важный шаг к климатической стабильности и восстановлению природных экосистем. Совместный проект демонстрирует, что ответственность за природу возможна через реальные действия и результаты", – комментируют в Treepilya.
Идея, поддержка, реализация: этапы создания проекта
Инициатива возникла в августе 2024 года, когда общественная организация Treepilya получила поддержку Egis Foundation – корпоративного фонда, инвестирующего в борьбу с изменением климата.
Высадку деревьев организовали вместе с сельскохозяйственным производственно-сервисным кооперативом "Селянський ліс" – партнером Treepilya в реализации лесовосстановительных проектов. К высадке деревьев активно присоединились 18 сотрудников украинского офиса компании Egis.
"Мы твердо убеждены, что восстановление Украины невозможно без бережного отношения к окружающей среде. Леса – это не только часть природной красоты, но и важный ресурс для адаптации к изменениям климата, сохранения биоразнообразия и поддержания благосостояния громад", – отмечают в Egis.
Проект реализовывали в формате двухдневного мероприятия. Первый день охватывал учебную часть в городе Костополь, где участники обсудили ситуацию с выбросами углерода в Украине и возможности декарбонизации. Второй день посвятили практической высадке деревьев на участке, посещению питомника, знакомству с руководителем кооператива Виктором Москвичом и командой Treepilya.
"Для нас было принципиально важно не только профинансировать высадку 10 гектаров леса, но и сделать ее общим делом. Мы хотели, чтобы каждый член нашей команды почувствовал личную причастность к восстановлению страны – не только через профессиональные проекты, но и через живую связь с природой и друг с другом", – комментирует Алекс Гиттельсон, управляющий директор Egis в Украине, на Кавказе и в Центральной Азии.
Treepilya: восстановление лесов в Украине для устойчивого будущего
Treepilya – экологическая организация, разрабатывающая и внедряющая проекты по лесовосстановлению в Украине. Она объединяет специалистов по экологии, устойчивому развитию и лесному хозяйству с общей целью: восстановить и расширить лесной покров Украины.
Организация прошла отбор Phineo Startups (Германия) и является участником Глобального договора ООН, что подтверждает ее приверженность международным стандартам и принципам устойчивого развития.
"Мы верим, что устойчивое развитие начинается с ответственности за природу. Наш опыт показал: реальные изменения возможны, когда есть доверие, открытость и готовность действовать вместе", – отмечают основательницы Treepilya Наталья Ульянова и Виктория Фиалко.
Команда Treepilya разрабатывает проекты на основе научных данных и высаживает климатически устойчивые местные виды деревьев. Это гарантирует долговременное выживание лесов и формирование здоровых экосистем, способствующих сохранению планеты.
Проекты организации имеют тройную цель:
- Обеспечить долгосрочную стабильность лесных экосистем путем увеличения лесного покрова климатически устойчивыми местными видами.
- Генерировать высококачественные углеродные кредиты европейского происхождения.
- Улучшать финансовое благосостояние местных громад через углеродные проекты.
Все проекты Treepilya проверяются международно признанными независимыми организациями, такими как Verra и Gold Standard.
Справка:
Treepilya – украинская экологическая организация, которая разрабатывает и реализует проекты по лесовосстановлению и облесению. Цель организации – восстановление и расширение лесного покрова Украины, внедрение научных подходов к сохранению природы и поддержка устойчивого развития. Treepilya является участником Глобального договора ООН и прошла отбор Phineo Startups (Германия). Проекты организации проходят международную валидацию (Verra, Gold Standard).
Egis – международная инженерно-консалтинговая компания, которая реализует инфраструктурные, экологические и инновационные проекты более чем в 100 странах мира. В Украине Egis внедряет стратегии устойчивого развития и поддерживает экологические инициативы.
Egis Foundation – корпоративный фонд компании Egis, который инвестирует в проекты, направленные на борьбу с изменением климата, поддержку экологических инноваций и устойчивого развития в разных странах.