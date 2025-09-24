На Полтавщине женщина съела мухоморы, чтобы 'уравновесить психическое состояние', и попала в реанимацию

В этом году на Полтавщине зафиксировано два случая тяжелых отравлений грибами в Миргородской громаде. Оба пострадавших были госпитализированы в реанимацию.

Об этом на брифинге рассказал врач-эпидемиолог Минздрава Александр Перцевый. Известно, что отравились 42-летняя женщина и 61-летний мужчина.

По словам эпидемиолога, женщина сознательно употребляла мухоморы, считая, что это поможет ей улучшить психическое состояние. Другой пострадавший отравился грибами вида "зонтики". Обоих пациентов в тяжелом состоянии доставили в больницу.

