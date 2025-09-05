На Закарпатье мужчина подделал свидетельство о рождении сына, чтобы избежать мобилизации: чем все закончилось

Житель Закарпатской области подделал свидетельство о рождении своего сына, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Инцидент произошел в мае 2025 года, а решение по делу вынес Свалявский районный суд 20 августа.

Видео дня

По данным ресурса Новини.LIVE, в материалах суда говорится, что мужчина изменил год рождения совершеннолетнего сына – вместо 2004 указал 2009. После этого он подал документы в отделение учета мобилизационной работы вместе с заявлением об отсрочке и уже через два дня получил ее до 2027 года.

Фигурант дела имеет троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Именно наличие троих детей он и использовал как основание для отсрочки призыва. Но подделка быстро раскрылась, и Свалявский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

Решение суда

Мужчина признал вину и заключил соглашение с прокурором. Согласно приговору, за подделку официального документа и его использование закарпатца оштрафовали на 850 гривен.

Это минимальное наказание, предусмотренное статьей, по которой ему предъявляли обвинения. При этом решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента провозглашения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как разоблачили главу военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации Буковины и его сообщника на "бизнесе" на уклонистах. Они изготавливали фиктивные медицинские документы, чтобы "клиенты" могли не проходить военную службу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!