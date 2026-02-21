На побережье Черного моря обнаружили крабов из Америки: в чем опасность. Фото

На побережье Черного моря в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" обнаружили голубых крабов. Специалисты нашли в общей сложности 10 крабов и остатки двух.

Видео дня

Эти экзотические для нашей страны крабы представляют серьезную опасность для местной фауны. Об этом в Facebook сообщил экс-директор национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Голубые крабы атакуют

По информации специалиста, на сегодняшний день на побережье Черного моря в национальном парке найдено в общей сложности 10 крабов и остатки двух. Однако на берег выбрасывает гораздо больше крабов, поскольку ими питаются хищные животные и исследователи не всегда успевают их зарегистрировать в общей статистике.

Специалист отметил, что родина голубого краба – атлантическое побережье Америки (от Канады до Аргентины). Считается, что в Черное море он попал вместе с балластными водами кораблей или просто мигрировал через Средиземное и Мраморное моря, где он уже обитает.

Голубой краб живет в лиманах и прибрежных зонах моря с небольшой глубиной и невысокой соленостью. Хотя этот краб выглядит очень красиво (его клешни имеют характерный ярко-голубой цвет) и являются деликатесом, для экосистемы Черного моря он является инвазивным видом и представляет опасность для черноморского биоразнообразия.

Такие крабы гораздо больше и агрессивнее местных крабов (например, травяного или каменного, или плавунца), поэтому этот вид будет вытеснять их. Голубой краб ест почти все – моллюсков, мелкую рыбу и водоросли, что может влиять на баланс местной флоры и фауны.

Голубой краб очень вынослив, он может выживать в воде с низким содержанием кислорода и при значительных колебаниях солености, что делает Черное море для него вполне комфортным жилищем.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Одесской области люди все чаще жалуются на появление шакалов в селах. Жители Белгород-Днестровского района рассказывают о нападениях диких животных на домашнюю птицу, ночном вое и даже раздирании домашних собак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!