На пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой, написанными более 100 лет назад

Два письма солдат времен Первой мировой войны, найденные в бутылке, выброшенной на отдаленный пляж в Западной Австралии, отдадут потомкам этих мужчин.

Видео дня

Так, местная жительница Уортон-Бич Дебра Браун и ее семья обнаружила эти послания во время уборки пляжа. После этого она разыскала племянника одного из солдат, рядового Малкольма Александра Невилла, который приехал из Вилкавата в Южной Австралии, пишет AustralianBroadcastingCorp.

Военные записи рядового Невилла свидетельствуют о том, что он вступил в армию в начале 1916 года, но был уволен через месяц из-за плохого зрения. Через неделю он снова записался на службу и вступил в ряды военнослужащих.

Всего через несколько месяцев после того, как он выбросил бутылку за борт в 1916 году, рядовой Невилл погиб в бою во Франции в возрасте 28 лет.

Второе письмо написал Уильям Кирк Харли, который позже вернулся с войны.

Для его внучки Энн Тернер это письмо стало олицетворением настоящего чуда. По ее словам, оно было трогательным напоминанием о том, насколько оптимистичными были солдаты, когда их отправляли на войну.

В письме от рядового Харли говорилось, что корабль был "где-то в заливе", когда бутылку выбросили за борт.

Профессор океанографии побережья Западноавстралийского университета Чарита Паттиаратчи сказала, что такие предметы, как бутылки, могут переноситься на очень большие расстояния, но их конечное место назначения также может быть непредсказуемым.

Она объяснила, что бутылка, возможно, находилась в океане всего несколько недель, чтобы добраться от Большого Австралийского залива до Уортона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Леонардо да Винчи оставил потомкам послание с точной датой конца света.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.