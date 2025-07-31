На платформе 'Гончаренко центр онлайн' стартовал бесплатный курс английского для военных и спасателей

С 1 августа в Украине стартует специализированный бесплатный онлайн-курс английского языка для военнослужащих и работников ГСЧС.

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Программу реализует образовательно-культурная сеть Гончаренко центр на базе платформы "Гончаренко центр Онлайн".

Курс создан специально для представителей Сил обороны и спасателей, которые хотят улучшить знания английского для профессионального использования – во время международного сотрудничества, учений или работы с документацией. Обучение будет проходить онлайн, в группах в соответствии с уровнем знаний. Участие полностью бесплатное.

Основные особенности курса:

тематические блоки отдельно для военных и для работников ГСЧС;

практическая лексика, связанная с боевыми действиями, техникой, логистикой, чрезвычайными ситуациями;

акцент на живую речь, терминологию и базовую грамматику;

онлайн-формат с возможностью присоединиться из любой точки Украины;

обучение для уровней Elementary (A1) – Pre-Intermediate (A2).

"Военные и спасатели все чаще взаимодействуют с иностранными коллегами – или во время учений, или в работе с документацией. Но без знания английского это сложно. Поэтому мы и создали для них специализированный экспресс-курс английского: только необходимая терминология, грамматика и разговорная практика. Подключаться можно откуда удобно, главное наличие интернета", – говорит основатель сети, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Курс подойдет как для тех, кто уже имеет базовый уровень английского, так и для тех, кто хочет закрепить знания в профессиональном контексте. Программа не повторяет учебники – она ориентирована на реальные коммуникационные ситуации, которые случаются на службе.

Чтобы присоединиться к обучению, нужно заполнить короткую форму по ссылке и дождаться начала обучения.

Единственное условие участия – быть действующим военнослужащим или работником ГСЧС и иметь возможность приобщаться к онлайн-занятиям.

Справка о проекте:

"Гончаренко центры" – крупнейшая в Украине сеть бесплатных образовательно-культурных пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. По состоянию на июль 2025 года сеть насчитывает более 40 физических хабов и работает в онлайн-формате, охватывая участников из всех регионов Украины, включая прифронтовые населенные пункты.

За четыре года команда провела более 100 000 бесплатных образовательных событий, среди которых языковые курсы, лекции, художественные занятия, тренинги по финансовой и цифровой грамотности. Онлайн-платформа "Гончаренко центр Онлайн" позволяет приобщиться к обучению из любой точки Украины и является ключевым элементом долгосрочной стратегии сети.