На Николаевщине женщина избила и таскала за волосы свою 3-летнюю внучку в магазине: история получила продолжение. Видео

В Вознесенске Николаевской области произошел вопиющий случай избиения ребенка, который благодаря публикации в соцсетях, получил логическое продолжение. От насилия свой родной бабушки пострадала 3-летняя девочка.

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После этого ребенка изъяли из семьи, а в отношении 48-летней женщины возбудили уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Что известно об инциденте

Инцидент с применением силы к маленькому ребенку в одном из супермаркетов Вознесенска получил официальное продолжение. Правоохранители установили личность женщины, попавшей на записи камер видеонаблюдения, и вместе с социальными службами приняли экстренные меры для защиты девочки.

Сигнал о происшествии поступил в Вознесенское районное управление полиции от очевидца 24 июля около 16:00. Полицейские ювенальной превенции и следственно-оперативная группа выяснили, что сам инцидент произошел вечером 23 июля.

Правонарушительницей оказалась 48-летняя местная жительница. Как выяснилось, женщина временно опекала трехлетнюю внучку, пока родная мать ребенка находится за границей.

По результатам опроса бабушки и оценки ситуации полицейские совместно со специалистами службы по делам детей Вознесенской районной администрации приняли решение изъять ребенка из семьи. В настоящее время девочка временно устроена в детский дом семейного типа.

Наказание и последствия

Правоохранители задокументировали факт правонарушения. По факту умышленного нанесения ударов, причинивших физическую боль без телесных повреждений, дознаватели начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до общественных или исправительных работ сроком до одного года.

Стоит отметить, что видео с избиением ребенка николаевские Telegram-каналы опубликовали вечером 25 июля. Именно после этого появилась официальная реакция правоохранительных органов.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершал сексуальное насилие над пятью племянниками. Жертвами преступления стали дети в возрасте от 2 до 8 лет.

Как писал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, развращал 14-летнюю соседку и хранил детскую порнографию. Злоумышленником оказался учитель местной школы.

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