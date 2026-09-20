На Киевщине произошел пожар в доме семьи экс-комбрига Лучанова – медиа

19 сентября пожар якобы произошел в доме, принадлежащем родственникам бывшего командира 155-й механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова. Речь идет о доме в селе Калиновка Киевской области, откуда в конце июня похитили двух родных братьев Романа и Максима Мосейчуков.

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Об инциденте "Громадському" рассказали местные жители. Издание не раскрывает имена своих собеседников.

Они утверждают, что перед возгоранием было слышно три взрыва.

До этого, днем 19 сентября, в Калиновке заметили жену Лучанова Дарину с двумя детьми. Уже вечером – после того, как родственники Лучанова уехали, – в селе раздались взрывы.

"Они наставили каких-то растяжек или что. Думали, что никто не увидит, что взрывалось три раза. Было три взрыва, словно поставили на таймер. На третьий – в окне начало пылать. Думали, что сожгут дом и возложат ответственность на село, что жители подожгли им дом", – выдвинула свою версию происшествия родственница убитых братьев Мосейчуков.

На месте инцидента пожарные говорили, что причиной возгорания мог стать короткое замыкание в электропроводке. Подчеркнем, что официальную причину ЧП еще предстоит установить.

"Громадське" отметило, что пожар удалось локализовать, а впоследствии и потушить. Пламя не распространилось на остальную часть дома.

Кто такой Станислав Лучанов

Отстраненный от должности командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов, ушедший в СОЧ, является фигурантом дела о похищении и убийстве двух братьев на Киевщине. Его задержали в столице и предъявили подозрение (комбриг стал десятым подозреваемым по делу).

Следствие сообщает, что группа военных 27 июня ворвалась во двор одного из домовладений в Калиновке, силой увезла братьев в неизвестном направлении, после чего Максим и Роман Мосейчуки исчезли и не выходили на связь.

По словам брата убитых, их отец погиб в 2023 году на фронте, а один из братьев с первых дней полномасштабной войны служил в Нацгвардии, был гранатометчиком и штурмовиком. После смерти отца его списали со службы по семейным обстоятельствам.

По данным СМИ, противостояние между семьей Лучанова и местными жителями длилось как минимум несколько лет.

Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года (до этого он занимал должность начальника штаба 425-го полка "Скала"). За организацию двойного убийства ему грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного.

Как писал OBOZ.UA, военные подтвердили, что бывший командир 155 ОМБр не находился в отпуске 1 июля, когда, по данным следствия, были убиты Роман и Максим Мосейчуки. Сам Лучанов ранее оправдывался, что во время совершения преступления он якобы "был в отпуске" и не мог отдавать соответствующие приказы.

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