Как правильно пересаживать перец: есть 3 совета для лучшего урожая

Пересадка перца требует особого внимания, ведь эта культура довольно чувствительно реагирует на ошибки. Чтобы растение быстро прижилось, не остановилось в росте и в дальнейшем дало хороший урожай, важно правильно подготовить почву, закалить рассаду и соблюсти основные правила посадки.

Видео дня

Перец любит тепло, не слишком хорошо переносит стресс и может болезненно реагировать даже на небольшие нарушения агротехники. OBOZ.UA рассказывает, как правильно пересаживать перец.

Подготовьте почву заранее

Подготовку почвы советуют начинать примерно за 10–14 дней до высадки рассады. Некоторые привычные способы обеззараживания, такие как кипяток или марганцовка, хоть и кажутся эффективными, могут уничтожить не только вредные организмы, но и полезную микрофлору. В результате почва становится обедненной и менее благоприятной для молодых растений.

Вместо этого стоит обратить внимание на биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки. Такие средства помогают естественно защищать перец от болезней, в частности черной ножки и фитофтороза, а также улучшают усвоение питательных веществ. После обработки грядку советуют накрыть черной пленкой или агроволокном, чтобы создать влажный микроклимат, в котором полезные микроорганизмы будут развиваться активнее.

Закалите рассаду перед высадкой

Еще один важный этап – закаливание рассады. Если растения до этого росли только в стабильных домашних условиях, после высадки в открытый грунт они могут плохо перенести солнце, ветер и смену температуры. Именно поэтому перец следует постепенно приучать к открытому воздуху и солнечному свету в течение двух недель.

За несколько дней до пересадки рекомендуют немного сократить полив. Это стимулирует развитие мелких всасывающих корней, которые помогают растению быстрее адаптироваться на новом месте. В то же время непосредственно перед самой высадкой рассаду нужно обильно полить. Дополнительно можно использовать антистрессовые препараты на основе аминокислот, которые помогают перцу легче пережить пересадку.

Правильно высаживайте перец в лунку

Во время посадки важно не навредить корневой системе и правильно подобрать состав удобрений в лунке. Свежий навоз для перца не подходит, ведь из-за выделения аммиака он может обжечь корни. Гораздо лучшим решением будет зрелый компост, древесная зола, а также костная мука или суперфосфат.

Один из действенных способов высадки заключается в том, что воду льют непосредственно в лунку, а затем рассаду погружают во влажную грязевую смесь. Это помогает почве плотно облечь корни и улучшает приживление. При этом перец нельзя заглублять слишком сильно – его следует высаживать на том же уровне, на котором он рос в рассадном горшке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.