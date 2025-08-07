На Харьковщине трое подростков попали в ДТП на мотоцикле: один из них в крайне тяжелом состоянии. Фото
В городе Богодухов Харьковской области 6 августа столкнулась легковая машина и мотоцикл, на котором ехали трое несовершеннолетних ребят. В результате ДТП они получили травмы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Что известно об аварии с подростками
Областное Главное управление Национальной полиции Украины сообщило на официальном сайте, что дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Богодухова вблизи улицы Мусийчанской около 23:00 среды. Столкнулись автомобиль Skoda Octavia и мотоцикл Ducati.
И пассажиры, и водитель Ducati – несовершеннолетние. Подростки 13, 14 и 15 лет получили тяжелые телесные повреждения и были срочно госпитализированы.
Водительница Skoda задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту ДТП следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим).
Правоохранители обратились к родителям, попросив не допускать управления мототранспортом несовершеннолетними.
"Это не только грубое нарушение правил дорожного движения, но и прямая угроза жизни ваших детей. Только ответственность взрослых способна предотвратить трагедии", – напомнили копы.
ДТП в Украине: статистика
За прошлый год в нашей стране произошло 25 781 авария, в которых 3 202 человека погибли и 32 023 травмировались. Харьковская область, согласно данным Патрульной полиции, была на пятом месте по количеству ДТП с жертвами или пострадавшими:
- Днепропетровщина – 2078;
- Одесщина – 1760;
- Львовщина – 1706;
- Киевщина – 1467;
- Харьковщина – 1255.
