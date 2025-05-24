В субботу, 24 мая, спасатели эвакуировали 6 человек с правого берега реки Оскол на Купянщине (Харьковская область). Соответствующие меры осуществлялись из-за постоянных обстрелов со стороны российской оккупационной армии.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления ГСЧС в Харьковской области. Там отметили, что для безопасного выезда людей использовали бронированный автомобиль.

"Спасатели эвакуировали с правобережья Купянщины 6 гражданских людей. 24 мая спасатели ГСЧС проводили мероприятия по эвакуации жителей населенных пунктов Купянщины, которые интенсивно обстреливает враг. Поэтому сейчас находиться на правом берегу реки Оскол крайне опасно", – говорится в сообщении.

При поддержке бронированного транспорта спасатели эвакуировали шестерых мирных жителей из правобережной части города Купянск и прифронтового села Нечволодовка Кондрашевской громады. К операции были привлечены трое сотрудников ГСЧС и одна единица специальной техники.

В ГСЧС в очередной раз обратились к жителям населенных пунктов, в которых объявлена обязательная эвакуация, и призвали выезжать в более безопасные населенные пункты, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Там отметили, что на Харьковщине работает круглосуточная "горячая линия" по вопросам эвакуации.

"Канал связи функционирует при благотворительной организации "Координационный гуманитарный центр". Желающие эвакуироваться с территорий, приближенных к линии фронта, могут круглосуточно звонить по номеру телефона 0-800-33-92-91", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая в Днепропетровской области завершилась принудительная эвакуация семей с детьми из Синельниковского района. Она продолжалась с конца апреля. Выезд касался наиболее опасных из-за российских обстрелов населенных пунктов.

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