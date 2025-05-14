Из района Днепропетровщины принудительно эвакуировали все семьи с детьми: что происходит

В Днепропетровской области 14 мая завершилась принудительная эвакуация семей с детьми из Синельниковского района. Она продолжалась с конца апреля.

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Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак. По его словам, эвакуация касалась наиболее опасных из-за российских обстрелов населенных пунктов.

"Завершили принудительную эвакуацию из Синельниковского района. Она длилась с конца апреля и касалась семи сел Межевской и Новопавловской громад. Тех, где слишком опасно из-за российских атак, а значит – и детям там не место", – подчеркнул глава ОГА.

Лысак подчеркнул, что эти населенные пункты должны были покинуть семьи с несовершеннолетними. На момент начала принудительной эвакуации там оставалось таких 26 детей, а по состоянию на 14 мая нет ни одного.

В то же время сейчас продолжается добровольная эвакуация.

"Помогали людям с переездом и жильем – спасибо районной администрации, полиции, гуманитарным организациям, которые присоединились к организации процесса. Большинство семей обосновались в нашем регионе", – резюмировал Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине жителей городов Ворожба и Белополье призвали немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться. Ситуация в приграничном регионе остается угрожающей для гражданских, поэтому эвакуация необходима для сохранения жизни.

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