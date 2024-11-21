Останніми тижнями бачив декілька повідомлень про те, що на передову поставлені неякісні міни виробництва "Укроборонпрому". Одна справа, якщо це один єдиний випадок, інша – тенденція, присутня у різних військових формуваннях. Українське суспільство вимагає миттєвої реакції на цю ситуацію. Потрібно терміново провести розслідування цієї ситуації. Якщо інформація підтвердиться, то винні посадовці мають понести відповідальність, щоб такі ганебні випадки більше не повторювалися. Адже від якості снарядів залежить життя наших захисників.

Видео дня

Першим про цю проблему заявив головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов 6 листопада.

Журналіст опублікував відео з одного з військових підрозділів, де солдати скаржаться на неякісні міни українського виробництва. Міни або падають на відстані в декілька метрів, або взагалі застряють в мінометі. Військовий на відео припускає, що причина – неякісний тротил всередині мін.

Сьогодні Бутусов опублікував ще одне відео з іншої бригади. Проблема та ж сама – неякісні міни.

Це зовсім неприйнятна історія. Можуть постраждати як наші мінометники, так і ті військові, яких вони прикривають. Неякісні снаряди можуть призвести до прориву на одній з ділянок фронту. Українське суспільство, як військові, так і цивільні громадяни, вимагають провести термінове розслідування та проінформувати про його результати.

В першу чергу очікуємо на офіційний коментар від "Укроборонпрому" з підтвердженням або спростуванням цієї інформації. Якщо ж такі випадки дійсно зафіксовані, то необхідне докладне роз’яснення. Українці мають знати, хто прийняв неякісні міни на озброєння, хто з посадовців підписав відповідні документи.

У Міністерстві оборони є центральне управління контролю якості. Цей орган військового управління, який займається контролем якості товарів, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ. Ось відносно свіжа новина, що за ініціативи цього управління Міноборони у серпні повернуло постачальникам для усунення недоліків майже 230 тисяч одиниць товару, який не відповідав вимогам, на понад 550 млн грн.

Керівник центрального управління контролю якості має надати публічні пояснення. Чи перевіряли ці партії мін? Хто конкретно у міністерстві відповідальний їх якість?

Потрібна миттєва реакція від міністра оборони з докладним звітом, хто приймав міни, хто підписував документи, хто і як покараний за постачання неякісних мін. Якщо вже дійсно на фронт поставили неякісні міни, то міністр має проконтролювати, щоб більше таких ганебних випадків не було. У випадку відсутності реакції та відповідальних посадовців до розслідування цієї ситуації потрібно залучати правоохоронні органи.