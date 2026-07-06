На части Украины пройдут дожди: синоптики дали прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 7 июля, погодные условия в Украине будут контрастными. В настоящее время в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, тогда как в восточных областях будет преимущественно сухо. При этом в северных и западных областях прогнозируется порывистый ветер.

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Это погодные явления помогут улучшить качество воздуха в районах, где наблюдается смог. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в центральных, а также в отдельных западных и северных областях. На востоке Украины существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха днём в большинстве западных и центральных регионов составит +20…+26 градусов. На юге и востоке будет теплее — от +24 до +28 градусов.

Ветер преимущественно западных направлений. В северных и западных областях его порывы местами будут сильными. Именно усиление ветра будет способствовать более быстрому рассеиванию смога, который в последние дни наблюдался в отдельных регионах.

Смог может иметь различное происхождение — фотохимическое, влажное (лондонского типа), ледяное, вулканическое, а также торфяное, которое хорошо знакомо жителям Киева и области. Во время ухудшения качества воздуха синоптик советует ограничить проветривание помещений, проводить влажную уборку, пить больше воды, а при необходимости использовать респираторы или очистители воздуха.

В Киеве 7 июля прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха днем поднимется примерно до +24 градусов, а порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области на 7 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, днём — кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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