На большей территории без осадков: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 26 мая.

В Украине в воскресенье, 26 мая, переменная облачность. Однако погода будет теплой (даже очень), на большей части территории страны осадки синоптики не предвидят.

Согласно последнему прогнозу Укргидрометцентра, кратковременные дожди и грозы ожидаются ночью на крайнем западе, днем в юго-восточной части страны. Также днем возможны осадки в Николаевской и Кировоградской областях.

Температура ночью 9-14 °, а днем 22-27 °. На юго-востоке страны 18-23°С.

Ветер будет сильным, преимущественно северо-восточным, со скоростью до 7-12 м/с. В юго-восточной части местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Киевской области осадков не ожидают, переменная облачность. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°.

Отдельно синоптины предупреждают о пожарной опасности по Украине 25-27 мая. Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет везде, кроме Крыма и части Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1985 году на Киев налетел ураган, в результате которого ветром валило деревья и повредило многие дома. Последствия стихии, которая бушевала 39 лет назад, благодаря уникальным снимкам мы можем увидеть здесь.

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