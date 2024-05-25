Сваленные деревья и поврежденные дома: в 1985 году на столичную Воскресенко обрушился ураган. Уникальные фото

В 1985 году на Киев обрушился ураган, в результате которого ветром валило деревья и повредило многие дома. Последствия стихии, бурлившей 39 лет назад, мы можем увидеть благодаря уникальным снимкам.

Архивные фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. У некоторых "хрущевок" ветром сорвало крыши.

"Воскресенка (Днепровский район столицы. – Ред.). Ураган 1985 года. Фото с аукциона", – говорится в сообщении.

На опубликованных экскурсоводом снимках можно увидеть последствия стихии, бурлившей 39 лет назад. В частности, ветром вырвало деревья и повредило пятиэтажные жилые дома, но и детский сад.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце ХІХ века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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